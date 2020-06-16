Игорь Петришенко на «Белмедпрепаратах»: производство современное, сейчас идёт подбор соответствующего персонала

Новости Беларуси. Около половины продукции фармпредприятия должны поставлять на экспорт. Такое мнение высказал вице-премьер Игорь Петришенко, посещая крупнейшее производство, – «Белмедпрепараты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель премьер-министра ознакомился с новым цехом, который будет специализироваться на создании средств для лечения онкологических и онкогематологических заболеваний. Новое производство позволит практически полностью обеспечить внутренний рынок противоопухолевыми препаратами.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Производство новое, современное, сейчас идет подбор соответствующего персонала высококвалифицированного, чтобы они грамотно эксплуатировали то оборудование, которое установлено здесь. Практически оно полностью автономно исходя из тех параметров, которые необходимы.

Аналогичные линии у нас установлены и на Борисовском заводе медпрепаратов, которые так же с использованием передовых технологий выпускают соответствующую продукцию, которая очень нужна как для внутреннего рынка, так и для поставок на внешние рынки.