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Игорь Петришенко на «Белмедпрепаратах»: производство современное, сейчас идёт подбор соответствующего персонала

16 июня 2020 17:07
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Новости Беларуси. Около половины продукции фармпредприятия должны поставлять на экспорт. Такое мнение высказал вице-премьер Игорь Петришенко, посещая крупнейшее производство, – «Белмедпрепараты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Петришенко на «Белмедпрепаратах»: производство современное, сейчас идёт подбор соответствующего персонала-1

Заместитель премьер-министра ознакомился с новым цехом, который будет специализироваться на создании средств для лечения онкологических и онкогематологических заболеваний. Новое производство позволит практически полностью обеспечить внутренний рынок противоопухолевыми препаратами.

Игорь Петришенко на «Белмедпрепаратах»: производство современное, сейчас идёт подбор соответствующего персонала-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Производство новое, современное, сейчас идет подбор соответствующего персонала высококвалифицированного, чтобы они грамотно эксплуатировали то оборудование, которое установлено здесь. Практически оно полностью автономно исходя из тех параметров, которые необходимы.

Аналогичные линии у нас установлены и на Борисовском заводе медпрепаратов, которые так же с использованием передовых технологий выпускают соответствующую продукцию, которая очень нужна как для внутреннего рынка, так и для поставок на внешние рынки.

Игорь Петришенко на «Белмедпрепаратах»: производство современное, сейчас идёт подбор соответствующего персонала-7

На данный момент «Белмедпрепараты» производят более 20 видов противоопухолевых лекарственных средств. Планируется, что новый цех на предприятии начнет свою работу в 2021 году.

# Белорусские лекарства # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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