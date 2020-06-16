В Минске можно пользоваться торговыми и складскими помещениями и не платить аренду. Как?

Новости Беларуси. В Минске появилась возможность воспользоваться торговыми и складскими помещениями на безвозмездной основе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске появилась возможность воспользоваться торговыми и складскими помещениями на безвозмездной основе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мингорисполком предоставляет желающим государственные помещения под офисы, склады и торговые объекты. Их площадь варьируется от 10 до практически 400 квадратных метров. За два года работы программы арендаторам предоставили 20 помещений, в том числе для открытия парикмахерских, барбершопов и SPA-салонов. Всего было создано около 90 рабочих мест.
Светлана Нагорнова, заместитель председателя комитета государственного имущества Мингорисполкома:
Все зависит от потребности субъекта. Он может взять на таких условиях помещение на 3, 5, 7 лет, только для этого он должен предоставить – либо мы поможем составить – расчет возмещения затрат, которые он вложит в это помещение. И в том числе для создания рабочих мест. Субъект полностью освобожден от арендной платы, ему нужно лишь платить коммунальные услуги, естественно, налоги возмещать, которые ему положены.
Сейчас арендаторам предлагают для пользования более 30 свободных помещений. Всю информацию можно найти на сайте Мингорисполкома.