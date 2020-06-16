В Минске можно пользоваться торговыми и складскими помещениями и не платить аренду. Как?

Новости Беларуси. В Минске появилась возможность воспользоваться торговыми и складскими помещениями на безвозмездной основе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мингорисполком предоставляет желающим государственные помещения под офисы, склады и торговые объекты. Их площадь варьируется от 10 до практически 400 квадратных метров. За два года работы программы арендаторам предоставили 20 помещений, в том числе для открытия парикмахерских, барбершопов и SPA-салонов. Всего было создано около 90 рабочих мест.

Светлана Нагорнова, заместитель председателя комитета государственного имущества Мингорисполкома:

Все зависит от потребности субъекта. Он может взять на таких условиях помещение на 3, 5, 7 лет, только для этого он должен предоставить – либо мы поможем составить – расчет возмещения затрат, которые он вложит в это помещение. И в том числе для создания рабочих мест. Субъект полностью освобожден от арендной платы, ему нужно лишь платить коммунальные услуги, естественно, налоги возмещать, которые ему положены.