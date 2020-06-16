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В Минске можно пользоваться торговыми и складскими помещениями и не платить аренду. Как?

16 июня 2020 15:28
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Новости Беларуси. В Минске появилась возможность воспользоваться торговыми и складскими помещениями на безвозмездной основе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске можно пользоваться торговыми и складскими помещениями и не платить аренду. Как?-1

Мингорисполком предоставляет желающим государственные помещения под офисы, склады и торговые объекты. Их площадь варьируется от 10 до практически 400 квадратных метров. За два года работы программы арендаторам предоставили 20 помещений, в том числе для открытия парикмахерских, барбершопов и SPA-салонов. Всего было создано около 90 рабочих мест.

В Минске можно пользоваться торговыми и складскими помещениями и не платить аренду. Как?-4

Светлана Нагорнова, заместитель председателя комитета государственного имущества Мингорисполкома:
Все зависит от потребности субъекта. Он может взять на таких условиях помещение на 3, 5, 7 лет, только для этого он должен предоставить либо мы поможем составить расчет возмещения затрат, которые он вложит в это помещение. И в том числе для создания рабочих мест. Субъект полностью освобожден от арендной платы, ему нужно лишь платить коммунальные услуги, естественно, налоги возмещать, которые ему положены.

В Минске можно пользоваться торговыми и складскими помещениями и не платить аренду. Как?-7

Сейчас арендаторам предлагают для пользования более 30 свободных помещений. Всю информацию можно найти на сайте Мингорисполкома.

# Бизнес в Беларуси # общество # Светлана Нагорнова # Фотофакт

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