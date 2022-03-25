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Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы и как сэкономить на коммуналке? Анонс «Большого города»

25 марта 2022 16:36
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Новости Беларуси. «Я ночами крепко сплю, вовремя за ЖКУ плачу». Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы? Как сэкономить на коммуналке? И кто виноват, что ремонт в подъезде из стиля хай-тек превратился в хай-так? Острые вопросы в сфере ЖКХ обсудили в студии ток-шоу «Большой город».

Уже в это воскресенье, 27 марта, после утреннего выпуска новостей. Не пропустите.

Вызов принят. В режиме онлайн решим проблемы минчан.

Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы и как сэкономить на коммуналке? Анонс «Большого города»-1

И основная проблема – отсутствие электричества в большей части помещений.

Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы и как сэкономить на коммуналке? Анонс «Большого города»-4

У меня вопрос не только по обрезке деревьев.
А по чему еще? Рассказывайте о наболевшем.

Поделимся лайфхаком, как сэкономить на коммуналке.

Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы и как сэкономить на коммуналке? Анонс «Большого города»-7

Это окна, это вода, это освещение.

Покажем все оттенки косметического ремонта – в расследовании наших журналистов, а также вспомним самые заметные новости мегаполиса.

Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы и как сэкономить на коммуналке? Анонс «Большого города»-10

Минчанин сломал 107 домофонов в Октябрьском районе.

Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы и как сэкономить на коммуналке? Анонс «Большого города»-13

За год обустроят около 29 тысяч квадратных метров веломаршрутов.

И на десерт – премьера новой рубрики, которая разнообразит ваш уикенд.

Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы и как сэкономить на коммуналке? Анонс «Большого города»-16

Я, Карина Верховцева, расскажу, куда отправиться за новыми впечатлениями.

Место встречи неизменно. СТВ, «Большой город», 10:40. Уже в это воскресенье, 27 марта, расскажем легко о важном.

# ЖКХ # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Карина Верховцева # Фотофакт

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