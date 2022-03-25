Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы и как сэкономить на коммуналке? Анонс «Большого города»

Новости Беларуси. «Я ночами крепко сплю, вовремя за ЖКУ плачу». Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы? Как сэкономить на коммуналке? И кто виноват, что ремонт в подъезде из стиля хай-тек превратился в хай-так? Острые вопросы в сфере ЖКХ обсудили в студии ток-шоу «Большой город». Уже в это воскресенье, 27 марта, после утреннего выпуска новостей. Не пропустите. Вызов принят. В режиме онлайн решим проблемы минчан.

И основная проблема – отсутствие электричества в большей части помещений.

– У меня вопрос не только по обрезке деревьев.

– А по чему еще? Рассказывайте о наболевшем. Поделимся лайфхаком, как сэкономить на коммуналке.

Это окна, это вода, это освещение. Покажем все оттенки косметического ремонта – в расследовании наших журналистов, а также вспомним самые заметные новости мегаполиса.

Минчанин сломал 107 домофонов в Октябрьском районе.

За год обустроят около 29 тысяч квадратных метров веломаршрутов. И на десерт – премьера новой рубрики, которая разнообразит ваш уикенд.