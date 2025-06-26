Память о войне священна! Лидеры стран ЕАЭС о вкладе народов в Великую Победу

Общая Победа и память о том, ценой каких потерь был достигнут общий триумф, объединяет народы Евразийского экономического союза, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.
Общая Победа и память о том, ценой каких потерь был достигнут общий триумф, объединяет народы Евразийского экономического союза, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть даты и события, которые несут в себе понимание сущности и правду жизни. Они неподвластны времени и обстоятельствам, передаются через поколение с молоком матери, оберегают от ошибок и помогают строить будущее. Для белорусов таким событием стала Победа советского народа в Великой Отечественной войне.
Владимир Путин, Президент России:
Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна.
Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:
Казахстан сыграл ключевую роль в снабжении армии. 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца. Мы направили на фронт полторы тысячи вагонов одежды и продуктов питания. Другими словами, наш вклад в достижение Победы был очевиден.
Садыр Жапаров, Президент Кыргызстана:
Имена воинов-кыргызстанцев золотыми буквами вписаны в истории Великой Отечественной войны. Вечная память о великом их подвиге навсегда сохранится в наших сердцах и будет вдохновлять нас на новые свершения во имя дальнейшего развития любимой Родины.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
Наш долг – сохранить и передать молодым поколениям память об этом беспримерном подвиге, а также сделать все возможное для обеспечения процветания наших стран.
Подвиг на фронтах и в тылу – как народы стран бывшего СССР боролись ради Победы над фашизмом.