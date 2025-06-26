В Москве суд арестовал белоруса, бросившего на пол ребенка в аэропорту Шереметьево

Решением Химкинского суда Владимир Витиков заключен под стражу на два месяца. Об этом пишет ТАСС.

Он обвиняется в покушении на убийство двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево: будучи под воздействием наркотиков, он швырнул чужого ребенка на пол, в связи с чем ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму и был погружен в медико-индуцированную кому.

В отношении Витикова было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью. Сам он объяснить свои действия не смог.

Витиков – гражданин Беларуси, ранее не судим, состоит на учете у психиатра, работает монтажником, имеет семью, прописан в РФ в Химках.