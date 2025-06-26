Минский тракторный завод построен тремя поколениями людей – ведущий инженер

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Василий Гнедчик, ведущий инженер маркетинг-центра ОАО «МТЗ»:

Я четко вижу, что наш завод построен где-то тремя поколениями. Первое поколение, которое строило завод и осваивало. Второе поколение – это 1950-1960-е годы, которые закладывали производство новое, уже тракторы BELARUS нашей разработки. Третье поколение – это костяк коллектива. И уже сейчас четвертое поколение – оно во многом пользуется тем потенциалом, который заложен этими тремя поколениями. И главное не потерять этот потенциал.

Несмотря на то, что я критически отношусь к молодежи нынешней, все-таки завод живет и развивается. Советские люди были воспитаны и работали самоотверженно. Такой самоотверженности и бескорыстия, как было, уже нет. Может быть, так и не должно быть. Тем не менее и среди нынешней молодежи есть очень хорошие ребята, которые работают и добиваются успеха.