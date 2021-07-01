Президент Беларуси: Форум регионов стал важнейшим экономическим проектом Союзного государства

Новости Беларуси. Давление со стороны коллективного Запада делает Союз Беларуси и России только крепче. Контакты с российскими регионами для нашей страны – одна из ключевых составляющих торгово-экономических связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обе страны готовы работать на общий результат Союзного государства, и VIII Форум регионов подтвердил это. На полях саммита подписано свыше 50 соглашений о сотрудничестве и контрактов заключено на сумму в 800 миллионов долларов. Корреспондент Алена Сырова продолжит.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Встрече Президентов Беларуси и России, пусть и виртуальной, в рамках Форума регионов предшествовал телефонный разговор. Первый с того момента, когда наши западные партнеры ввели экономические санкции против белорусов. Александр Лукашенко и Владимир Путин условились: противостоять давлению извне будем вместе, и никак иначе. В одиночку здесь просто не выстоять. Понятно, что сейчас белорусы будут активнее развивать сотрудничество на восточном направлении, и форум – это отличная возможность заключать сделки на долгосрочную перспективу. Тем важнее корректировать повестку и расставлять акценты на самом высоком уровне.