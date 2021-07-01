Президент Беларуси: Форум регионов стал важнейшим экономическим проектом Союзного государства
Новости Беларуси. Давление со стороны коллективного Запада делает Союз Беларуси и России только крепче. Контакты с российскими регионами для нашей страны – одна из ключевых составляющих торгово-экономических связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обе страны готовы работать на общий результат Союзного государства, и VIII Форум регионов подтвердил это. На полях саммита подписано свыше 50 соглашений о сотрудничестве и контрактов заключено на сумму в 800 миллионов долларов.
Корреспондент Алена Сырова продолжит.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Встрече Президентов Беларуси и России, пусть и виртуальной, в рамках Форума регионов предшествовал телефонный разговор. Первый с того момента, когда наши западные партнеры ввели экономические санкции против белорусов. Александр Лукашенко и Владимир Путин условились: противостоять давлению извне будем вместе, и никак иначе. В одиночку здесь просто не выстоять. Понятно, что сейчас белорусы будут активнее развивать сотрудничество на восточном направлении, и форум – это отличная возможность заключать сделки на долгосрочную перспективу. Тем важнее корректировать повестку и расставлять акценты на самом высоком уровне.
К форуму президенты присоединились в заключительный день его работы, когда уже есть реальные достижения – несколько десятков соглашений. Их-то в ожидании первых лиц государств и обсуждали Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко – спикеры верхних палат парламента и, как назовет их позже Александр Лукашенко, самые активные женщины Союзного государства.
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Цифровизация – это то, что должно войти во все сферы. На VIII Форуме регионов Россия и Беларусь обменялись разработками, создадут реестр технопарков. Это и подготовка кадров, и инвестиционная подпитка прорывных проектов. За три дня стороны сверили позиции, кажется, по всем направлениям – от образования до промышленности. На пяти секциях разобрали по полочкам, что сделано и что еще предстоит освоить.