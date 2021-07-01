«Абсолютно другая реалия споттинга». Вот как аэропорт Минск отметил свой 38-й день рождения

Новости Беларуси. В свой день рождения Национальный аэропорт Минск устроил споттинг-сессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это авиационное хобби популярно во всем мире.

Его поклонники коллекционируют фотографии воздушных судов. Сейчас поймать в объектив самолет особенно ценно – авиатрафик невысокий. Но минская воздушная гавань решила не отступать от традиции. На мероприятие аккредитовались около 20 фотоохотников.

Помимо традиционных кадров со смотровой вышки и на взлетной полосе, у них была возможность познакомиться с жизнью аэропорта и даже побывать в дымокамере, где проходят тренировки спасателей. К слову, «Красные пантеры» и другая спецтехника аварийно-спасательной станции при аэропорте также позировали для эффектных снимков.

Ромина Саматханова, официальный представитель Национального аэропорта Минск:

У участников нашего мероприятия была сегодня исключительная, эксклюзивная возможность посмотреть на пожарную технику нашего подразделения, которое включает различные современные пожарные машины, которые в кратчайшие сроки прибудет в место назначения, если, не дай бог, случится какое-то авиационное происшествие.