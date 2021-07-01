Владимир Путин: накануне Дня Независимости хотел бы от души поздравить братский белорусский народ

Новости Беларуси. Форум регионов проходит незадолго до главного государственного праздника Беларуси. По этому поводу, похоже, 1 июля прозвучало первое в 2021 году поздравление в адрес нашего народа и Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, президент России:

Наш Форум проходит накануне Дня Независимости Республики Беларусь, который отмечается 3 июля, в день освобождения в 1944 году Минска от немецко-фашистских захватчиков. Пользуясь случаем, хотел бы от души поздравить наших белорусских коллег, друзей, весь братский белорусский народ с предстоящим главным государственным праздником.