Александр Субботин на открытии кондитерской линии в Ивенце: даём вторую жизнь известным ещё с советских пор брендам

Новости Беларуси. Более 100 тонн в месяц. Столько сладостей будет выпускать филиал кондитерской фабрики в Ивенце, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь открыли новую линию. Привычные всем «Божья коровка», ириски и суфле. До конца 2021 года ассортимент сладостей на новом конвейере увеличится с 6 до 27 позиций. На филиале уже активно создают рабочие места. Штат составит 300 человек.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Решение было принято пять месяцев назад. Оно было продиктовано временем, меняющимся рынком, условиями. И как показывает – пять месяцев прошло, а первый цех уже работает. Даем вторую жизнь нашим известным еще с советских пор брендам: и «барбарискам», и «коровке» (конфеты), и так далее. И продукция уже получила некие отзывы у потребителей и достаточно высокие. Все спрашивают: «Где можно взять, где купить?»

Александр Нечай, директор кондитерской фабрики:

Оборудование топовых производителей. Это самое лучшее оборудование в мире, которое производит данную продукцию. Качественное оборудование позволяет делать и качественные продукты. С учетом того, что мы используем сырье в основном белорусских производителей (практически больше, чем на 95 %), то, соответственно, и продукция получается высокого качества.