Зачем создают цифровые двойники и как определить у младенца предрасположенность к занятиям спортом? Рассказывает Андрей Иванец

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ депутат Сергей Дик и Андрей Иванец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Завершил на прошлой неделе свою работу VIII Форум регионов Беларуси и России. Хотелось бы подвести итоги. Чего добились? Как он прошел? Какие интересные проекты удалось реализовать, подписать соглашения? Давайте начнем разговор с того, что Форум восьмой. Чем он отличался от предыдущих семи, кроме того, что уже второй раз проходил в онлайн-формате? Без человеческого общения воспитать настоящее новое поколение невозможно. Молодежь это понимает и идет навстречу

Андрей Иванец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, главный ученый секретарь НАН Беларуси, доктор химических наук:

Форум регионов России и Беларуси – это уже традиционная площадка для общения между нашими двумя государствами и выстраивания единой политики в области построения Союзного государства. Уникальность Форума заключается в том, что ежегодно выбирается тематика. В этом году она была весьма актуальной – это научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации. Мы сегодня видим, что без построения инновационной экономики, без внедрения цифровых технологий сегодня в мире выжить практически невозможно. В этой связи на повестку дня был вынесен именно этот вопрос. Хотелось бы отметить, что работа прошла в формате видеоконференции, но это своего рода и символично, потому что если мы говорим про эпоху цифровизации, то это как раз таки тот случай, когда мы переходим в онлайн-формат, в новый вид общения, это было очень кстати. В этой связи у нас есть хороший опыт прошлогоднего Форума. Я хотел бы отметить, что была проведена работа в рамках пяти секций. Одна из секций была посвящена фактически молодежи онлайн или новой цифровой среде обитания. На этой площадке удалось рассмотреть целый ряд вопросов, которые касаются не только развития цифровых технологий и привлечения молодежи в эту работу, но и того, как себя чувствует сегодня молодежь в этой среде. Потому что во многом бытует мнение, что молодежь сегодня в реальном мире практически не живет, она живет в режиме онлайн. Но целый ряд докладов был сделан и с белорусской стороны, и российских коллег. Оказалось, что без человеческого общения, без развития общечеловеческих, общегуманистических ценностей, без воспитательного процесса, без человеческого контакта воспитать настоящую молодежь, настоящее новое поколение невозможно. В этой связи хотел бы сказать, что молодежь это понимает и идет навстречу. Депутат Сергей Дик: мы с россиянами находимся на очень хорошем уровне. Это надо развивать, нужно не потерять темп

Юлия Бешанова:

Очень многие скептики упрекают нас в том, что белорусские ученые занимаются тем, что во всем мире уже якобы сделано. Насколько эти упреки можно опровергнуть? Вы видели выставку, которую демонстрировали. Насколько мы движемся в мировом темпе? О белорусской науке: «Мы осуществляем кооперацию с нашими партнерами более чем из 100 стран мира» Андрей Иванец:

Я хотел бы сказать, что нельзя применять термин применительно к науке «белорусская наука». Наука универсальна, это общее мировое достояние, это общая мировая сфера. В этой связи белорусские ученые работают не отдельно, а на полной кооперации с нашими зарубежными коллегами. Сегодня только на примере Национальной академии наук Беларуси я хочу отметить, что мы осуществляем кооперацию с нашими партнерами более чем из 100 стран мира. Это говорит о том, что мы сегодня востребованы, наш интеллектуальный, научный потенциал находится на самом серьезном уровне и позволяет нам выполнять самые серьезные исследования. Наши ученые занимаются разработкой лекарственных препаратов против COVID-19 Если касаться тех достижений, которые у нас имеются, то в том числе и в рамках проведения молодежной секции на Форуме регионов были продемонстрированы разработки в области искусственного интеллекта. Мы сегодня говорим о том, что наши ученые с использованием технологий искусственного интеллекта, биоинформатических приемов занимаются разработкой лекарственных препаратов против COVID-19. Это позволяет сегодня уже проанализировать более чем 200 миллионов химических соединений с потенциальной фармацевтической активностью для борьбы с этой инфекцией. Очевидно, что без использования цифровых технологий выполнить это в традиционном режиме, где работают химики, биологи, медики, на это понадобились бы десятки лет. Сегодня мы это сделали буквально с первых дней, как только фактически объявили начало пандемии и обнаружение этого вируса. Зачем создают цифровые двойники и как определить у младенца предрасположенность к занятиям спортом? Мы посмотрели разработки в области дополненной реальности. Мы говорим о том, что наша страна славится своим машиностроением. В этой связи использование технологий дополненной реальности позволяет создавать так называемые цифровые двойники, которые не только с точки зрения визуального восприятия объекта позволяют полностью воспроизвести еще несуществующий механизм, машину, устройство, но и полностью воспроизвести его функциональные характеристики. То есть учитываются свойства тех материалов, из которых он изготовлен, можно провести краш-тесты без использования реального разрушения машины. В этой связи мы тоже работаем на полной кооперации, это позволяет достигать серьезных успехов, сегодня уже демонстрируется и на внешних рынках. Мы знаем, что порядка 70 % продукции нашего машиностроения экспортируется на зарубежные рынки. Это говорит о ее конкурентоспособности, востребованности. Конечно, мы не можем обойти и геномные технологии. Сегодня фактически мы говорим не только о разработке новых лекарственных препаратов нового поколения. Мы говорим о том, что на уровне анализа генома человека мы можем предсказать, какая есть предрасположенность у еще младенца, человека, который еще фактически не начал свою жизнь, к тем или иным заболеваниям. Мы можем спрогнозировать, какая у него предрасположенность к занятиям теми или иными видами спорта. Это говорит о том, что не надо проводить такую серьезную селекцию для занятий спортом.

Юлия Бешанова:

То есть сразу видно, что ребенок способен к гимнастике? У нас молодежь очень активно вовлекается в исследования Андрей Иванец:

Да. В этой связи, конечно, у нас молодежь очень активно вовлекается в эти исследования. И многие другие разработки были продемонстрированы, поэтому мы с удовольствием, пользуясь случаем, приглашаем выпускников высших учебных заведений, школьников приходить в НАН Беларуси. Наши двери открыты, мы готовы вас встретить в наших институтах, показать, чем занимаются сегодня наши ученые как в лаборатории, так и на производственных участках. Юлия Бешанова:

Мы очень много говорили и в рамках этого Форума, и на предыдущих о том, что мы реализуем множество совместных программ. А мы можем говорить о каких-то результатах? Конкретные проекты, которые реализовали и увидели в этом действительно серьезную пользу, если проанализировать эти программы. «Наибольшее количество программ Союзного государства было реализовано в области авиакосмических исследований» Андрей Иванец:

Знаете, результативность научно-технических программ Союзного государства очень высокая. Фактически их реализация позволила по-настоящему нам сделать в нашей стране, в рамках Союзного государства... Юлия Бешанова:

Хочется конкретных примеров. Андрей Иванец:

В качестве примеров могу вам привести, что наибольшее количество программ Союзного государства было реализовано в области авиакосмических исследований. Этого направления в нашей республике фактически не существовало. Те базисные вещи, которые были использованы в качестве основы еще со времен Советского Союза, носили очень фрагментарный характер. В настоящее время у нас создана полная наземная система дистанционного зондирования Земли. У нас имеется собственный спутник ДЗЗ, который входит в группировку российско-белорусских спутников. Только по итогам прошлого года 16 министерств и ведомств нашей страны получали информацию с этого спутника.

Я хотел бы отметить, что сегодня мы говорим не просто про космические снимки тех или иных участков поверхности, а мы говорим о конечном, законченном продукте, когда разработано программное обеспечение, которое позволяет в безлюдном режиме проводить в режиме онлайн анализ той ситуации, которая развивается. Это очень важно для Министерства по чрезвычайным ситуациям для мониторинга тех или иных очагов пожара и прочего. Это очень важно для защиты наших границ, потому что мы прекрасно понимаем, что находиться на рубеже, мы должны проводить мониторинг пограничного пространства в режиме онлайн. И никто нам информацию не даст, потому что те или иные наши соседи являются по большому счету потенциальными ее нарушителями. Сегодня мы говорим о том, что мы работаем над созданием нового спутника дистанционного зондирования Земли, который будет иметь сверхвысокое разрешение – это 35 сантиметров, монохроматическое излучение. Это мировой уровень, такими спутниками могут гордиться только Япония и США. В этой связи недооценивать результативность практически невозможно. Юлия Бешанова:

Об этом нужно рассказывать школьникам, чем можно гордиться стране.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по международным делам, кандидат физико-математических наук:

Я бы хотел здесь добавить, все представляют спутник, но здесь эти спутники оснащены самым современным, мирового уровня оборудованием производства Республики Беларусь, разработки НАН. Это передовые технологии в области оптоэлектронной и лазерно-оптической техники, которая используется именно для проведения всех этих манипуляций для измерения. Это наше оборудование, разработано нашими учеными, это очень важно. Юлия Бешанова:

Такой формат общения регионов – Президент не раз подчеркивал, что важно дружить не только столицами, но и регионами. Насколько активно регионы вступали в этот диалог, зная уже этот формат, все-таки семь раз встречались? О сотрудничестве с Сибирским отделением Российской академии наук: «Между нами границ нет, мы близки и ментально друг друга понимаем» Андрей Иванец:

В доковидное время практически ежемесячно у нас в Академии наук были делегации тех или иных регионов Российской Федерации. Это говорит о том, что на уровне руководителей региональных субъектов Российской Федерации, на уровне руководителей тех структурных подразделений научных организаций, которые работают, есть четкое понимание, что сотрудничество надо выстраивать точечно и по тем направлениям, которые наиболее интересны, перспективны для того или иного региона. У нас традиционно очень серьезные взаимоотношения, очень тесные связи с Сибирью, Новосибирской областью. Это Сибирское отделение Российской академии наук. Целый ряд уроженцев Беларуси являлись крупными научными деятелями, возглавляли Сибирское отделение Российской академии наук. В этой связи у нас есть совместная премия белорусско-российских ученых имени академика Коптюга, нашего земляка, нашего уроженца. Несмотря на то что между нами более 4 000 километров, между нами границ нет, мы близки и ментально друг друга понимаем. И с точки зрения тех задач, которые перед нами стоят, самое главное то, что нам не надо устанавливать связи, они уже сложившиеся, традиционные. Слава богу, что они никогда не разрывались, в этой связи мы идем вместе в ногу со временем.

Сергей Дик:

Хотел бы добавить по поводу Сибирского отделения Российской академии наук, на Форуме были представлены разработки, создан центр искусственного интеллекта, который планирует работать и работает с нашим Объединенным институтом проблем информатики. Мы планируем в Беларуси создать институт искусственного интеллекта на базе «Великого камня», то есть это сотрудничество в самых передовых технологиях, как раз не мешает расстояние в 4 000 километров, я думаю, что оно должно укрепляться и развиваться, несмотря на расстояние. Юлия Бешанова:

Если говорить об итогах, до чего договорились? Что ожидать до IX Форума? Что необходимо сделать? «Без взгляда вперед, что будет не завтра, а послезавтра, мы рискуем отставать» Андрей Иванец:

Здесь много говорилось про перспективу. В рамках Форума достигнута договоренность о том, что необходимо в самое ближайшее время разработать совместную карту фундаментальных исследований с Российской академией наук (как координирующий орган от Российской Федерации) и НАН Беларуси – с белорусской стороны, это крайне важно. Потому что сегодня без взгляда вперед, что будет не завтра, а послезавтра, мы рискуем отставать. Юлия Бешанова:

Есть понимание, над чем надо работать? Андрей Иванец:

Безусловно. Сегодня мы говорим о том, что мы будем вместе с нашими коллегами реализовывать ряд проектов уровня мегасайенс, для этого создаются супермощные установки для проведения нейтронных исследований, изучения физики элементарных частиц. Юлия Бешанова:

Если объяснить простым языком, что будем изучать? Андрей Иванец:

Мы будем изучать материю мироздания от ее самого начала, а это позволит нам взглянуть на самые основы функционирования в целом и устройства мира, природы. Использовать это и для медицинских приложений, потому что мы говорим, что сегодня радиационная медицина – это активно развивающееся направление, технологии диагностики тех или иных заболеваний во многом работают в том числе на изотопных технологиях. Мы говорим о том, что сегодня создание материалов нового поколения без нейтронографических исследований, без тонкого анализа не только на молекулярном и атомарном уровнях, но и на более низком уровне – тоже сложно двигаться вперед, и это тоже будет делаться.

Мы говорим о том, что сегодня развитие геномных, биотехнологий напрямую связано с исследованиями в области нейтронографии. Это тоже важно, потому что мы должны, если образно сказать, своими глазами увидеть, что из себя представляет ДНК, какие участки поврежденные, какие участки требуют редактирования, изменения, как это повлияет на качество, уровень жизни, на наше здоровье. Это все будет выполняться совместно с нашими коллегами не только из Российской академии наук, но и из Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». «Белорусская наука полностью интегрирована в международное научное сообщество» Юлия Бешанова:

Есть конкретные договоренности? Андрей Иванец:

Безусловно. Сейчас уже разрабатывается дорожная карта, эти направления уже положены в основу. Мы активно работаем с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне – это международная ассоциация, консорциум, в который входят 28 стран, в том числе и Республика Беларусь. Это еще одно подтверждение, что наша белорусская наука полностью интегрирована в международное научное сообщество. В этой связи, конечно, мы ожидаем, что эти основополагающие документы станут не просто программой видения развития, а станут указанием, что надо делать прямо сегодня совместно белорусским и российским ученым. Сергей Дик:

Фундаментальные, но в том числе реализовывать те же прикладные, двигать дальше прикладные проекты, которые работают здесь и сейчас. Юлия Бешанова:

Какие проекты вас заинтересовали – прикладные проекты, которые вы увидели и сказали: вот это надо реализовать безусловно?

Сергей Дик:

Я уже говорил о проекте в области искусственного интеллекта, его создание – требование времени. Естественно, развитие нашего сотрудничества совместного белорусско-российского в космосе, продолжение этого сотрудничества с использованием уже новых возможностей аппаратуры. Юлия Бешанова:

А чего бы хотелось? Вот есть спутник с новейшим оборудованием, который дает качественные снимки. Что дальше, какой следующий шаг? Андрей Иванец:

Мы говорим о том, что мы должны перейти к умным системам. Вы, наверное, слышали: умное земледелие, умный город. Юлия Бешанова:

Даже на какой-то выставке демонстрировали. О разработках белорусских ученых: «Мы перейдем постепенно к безлюдным технологиям» Андрей Иванец:

Умный транспорт. Использование многоуровневой системы, то есть это космический спутник, это управляемый пилотируемый аппарат, это беспилотные летательные аппараты. Они позволяют запустить такие объекты, как беспилотный транспорт. Наши коллеги из Минского тракторного завода совместно с академическими учеными уже продемонстрировали беспилотный трактор, который в последующем будет использован на наших полях. Совместно с российскими учеными продемонстрирован беспилотный БелАЗ. Все это позволяет говорить о том, что мы перейдем постепенно к безлюдным технологиям. В этой связи особенно важно, и это отмечалось на Форуме, сохранить в том числе сотрудничество в гуманитарной сфере, сохранить историко-культурное наследие, общую историческую память. Не должны выходить вопросы из нашего фокуса зрения воспитания молодежи совместно. Почему? Потому что вся цифровизация, весь этот технократизм может в один момент разрушить нашу государственность, если у нас не будет настоящих людей, настоящих патриотов, которые любят свою родину, которые понимают, что они нужны здесь, сейчас, и от них зависит, какой будет наша страна и сегодня, и завтра. Юлия Бешанова:

Что касается патриотического воспитания, молодежь представила очень интересный цифровой проект, который касается увековечивания памяти. Что это за проект? Цифровые двойники-объекты, технологии дополненной реальности помогут «увидеть историю» Андрей Иванец:

Сегодня целый ряд таких проектов реализуется. Мы говорим о том, что в условиях пандемии не всегда есть возможность посетить те или иные исторические места, не всегда мы можем найти достоверную информацию, что очень важно, о событиях, объектах, которые, может, уже не существуют, они стерты с лица нашей земли. В этой связи наши ученые-гуманитарии вместе с нашими специалистами в области информационных технологий разрабатывают целую серию проектов, которые позволяют, с одной стороны, создать цифровые двойники-объекты, которые пока что не возобновлены, утрачены, которые не восстановлены. Причем технологии дополненной реальности позволяют по ним пройтись, прогуляться. Юлия Бешанова:

Кто этим занимается? Нужны колоссальные и временные, и финансовые затраты.