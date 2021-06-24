Бунт мигрантов в Литве. Пограничники применили слезоточивый газ и стреляли в воздух

Новости Литвы. В Литве мигранты устроили бунт, в ответ пограничники применили слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел вечером 23 июня.
Новости Литвы. В Литве мигранты устроили бунт, в ответ пограничники применили слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел вечером 23 июня.
Группа беженцев, размещенная в палаточном лагере, таким образом показала свое недовольство из-за предоставленного им в Литве юридического статуса и назначенных судом ограничений.
Несколько десятков человек вели себя агрессивно, шумели, пытались прорваться к выходу из лагеря, не подчинялись требованиям пограничников. Для усмирения бунтующих пришлось использовать слезоточивый газ. Также пограничники дважды выстрелили в воздух резиновыми пулями.