Композитор Валерий Шмат о «Вытоках»: удзячны, што атрымаў запрашэнне ўдзельнічаць

Первый день выдался жарким не только по погоде. В программе творчество юных художников и экскурсии. Развлекательно-познавательные площадки для детей и выставка-продажа белорусских брендов для родителей. Узнать об историко-культурном наследии региона можно на публичных встречах. Традиционно пройдет и конкурс вокалистов. Украшение вечера – концерт органной музыки. Центральной площадкой фестиваля в заключительный день 26 июня станут набережная реки Припять и площадь Ленина.