Композитор Валерий Шмат о «Вытоках»: удзячны, што атрымаў запрашэнне ўдзельнічаць

Новости Беларуси. Фестиваль «Вытокі» продолжает тур по Беларуси. 24 июня он стартовал в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Фестиваль «Вытокі» продолжает тур по Беларуси. 24 июня он стартовал в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый день выдался жарким не только по погоде. В программе творчество юных художников и экскурсии. Развлекательно-познавательные площадки для детей и выставка-продажа белорусских брендов для родителей. Узнать об историко-культурном наследии региона можно на публичных встречах. Традиционно пройдет и конкурс вокалистов. Украшение вечера – концерт органной музыки. Центральной площадкой фестиваля в заключительный день 26 июня станут набережная реки Припять и площадь Ленина.
Валерий Шмат, певец, композитор, руководитель арт-группы «Беларусы»:
Я вельмі ўдзячны тым, што атрымаў запрашэнне ўдзельнічаць у гэтым фестывалі. У чым ён важны? У тым, што кожны мае такую магчымасць паспрабаваць сябе. Маем намер і маем надзею, што сёння ў Мазыры публіка адгукнецца на гэтыя цудоўныя гукі велічнага аргана.