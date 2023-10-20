На 48-й сессии Мингорсовета обсудили инвестпрограмму столицы. Куда пойдут средства?

Новости Беларуси. Изменения в бюджете и инвестпрограмме столицы, финансирование капитального ремонта зданий и меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на 48-й внеочередной сессии Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, дополнительные средства направят на содержание объектов улично-дорожной сети, капремонт жилых домов и прилегающих территорий, а также праздничное оформление Минска. А еще во время сессии наградили лучших представителей коллегиальных органов территориального самоуправления города.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

В Минске зарегистрировано 128 коллегиальных органов территориального общественного самоуправления. И победили действительно лучшие. Десять коллегиальных органов заняли от третьего до первого места. Это действительно люди с активной гражданской позицией, не безразличные.

Андрей Топаз, председатель КОТОС № 116 Московского района:

Нашу почетную грамоту мы получили за ту работу, которую мы коллективно проводим в вопросах благоустройства, охраны общественного порядка, пожарной безопасности и многих других направлениях.