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На 48-й сессии Мингорсовета обсудили инвестпрограмму столицы. Куда пойдут средства?

20 октября 2023 17:22
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Новости Беларуси. Изменения в бюджете и инвестпрограмме столицы, финансирование капитального ремонта зданий и меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на 48-й внеочередной сессии Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На 48-й сессии Мингорсовета обсудили инвестпрограмму столицы. Куда пойдут средства?-1

Так, дополнительные средства направят на содержание объектов улично-дорожной сети, капремонт жилых домов и прилегающих территорий, а также праздничное оформление Минска. А еще во время сессии наградили лучших представителей коллегиальных органов территориального самоуправления города.

На 48-й сессии Мингорсовета обсудили инвестпрограмму столицы. Куда пойдут средства?-4

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
В Минске зарегистрировано 128 коллегиальных органов территориального общественного самоуправления. И победили действительно лучшие. Десять коллегиальных органов заняли от третьего до первого места. Это действительно люди с активной гражданской позицией, не безразличные.

На 48-й сессии Мингорсовета обсудили инвестпрограмму столицы. Куда пойдут средства?-7

Андрей Топаз, председатель КОТОС № 116 Московского района:
Нашу почетную грамоту мы получили за ту работу, которую мы коллективно проводим в вопросах благоустройства, охраны общественного порядка, пожарной безопасности и многих других направлениях.

На 48-й сессии Мингорсовета обсудили инвестпрограмму столицы. Куда пойдут средства?-10

Кроме того, в рамках перераспределения бюджетных средств дополнительное финансирование выделят на реконструкцию 4-й городской клинической больницы, строительство пожарного депо, общежития для медиков и детской поликлиники в «Минск Мире».

# Государственная политика в сфере инвестиций # общество # Андрей Бугров # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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