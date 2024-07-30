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Президент Беларуси: без реального прорыва в науке подняться на следующую ступень будет невозможно

30 июля 2024 17:12
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Не наказать, а улучшить. По инициативе главы государства в Национальной академии наук «большая ревизия». Сегодня, 30 июля, Президенту доложили о первых результатах мониторинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выявлен ряд проблем. Месяц назад создана специальная рабочая группа. В ее составе независимые эксперты и опытные ученые. Руководителем определен Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля.

Президент Беларуси: без реального прорыва в науке подняться на следующую ступень будет невозможно-1

Мир меняет наука. Человечеству нужны новые идеи и технологии. Мы обладаем набором компетенций. Индустриальный прорыв от курных хат до космических высот мы освоили благодаря сильной научной традиции. Советские школы сохранили, свои разработки создали. И Президенту есть что показать.

Лукашенко: «Уже и на Западе начинают понимать, что дурью заниматься нечего, надо с белорусами сотрудничать».

Президент Беларуси: без реального прорыва в науке подняться на следующую ступень будет невозможно-4

И с выставками ноу-хау по стране ездить. Но перед НАН Беларуси в одном лице, считай, и государственной корпорацией, и регулятором научной жизни страны стоят не потешные задачи. Историческая миссия – быть локомотивом для развития всей страны. Теперь наука – это еще и залог суверенитета государства и международного статуса. Даже так вопрос выживаемости государства.

Президент Беларуси: без реального прорыва в науке подняться на следующую ступень будет невозможно-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Без реального прорыва в науке подняться на следующую ступень будет не просто трудно – невозможно. Наука должна опережать время, но ни в коем случае не плестись в хвосте. Говорят, что наука не имеет отечества. Но ученые рождаются, учатся и достигают определенных высот, будучи гражданами своей страны. Большинство великих ученых – настоящие патриоты. Скажу больше: гражданин с высоким званием ученого должен быть самым активным проводником государственной позиции.

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# Государственная политика в области науки # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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