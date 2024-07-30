Президент Беларуси: без реального прорыва в науке подняться на следующую ступень будет невозможно

Не наказать, а улучшить. По инициативе главы государства в Национальной академии наук «большая ревизия». Сегодня, 30 июля, Президенту доложили о первых результатах мониторинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выявлен ряд проблем. Месяц назад создана специальная рабочая группа. В ее составе независимые эксперты и опытные ученые. Руководителем определен Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля.

Мир меняет наука. Человечеству нужны новые идеи и технологии. Мы обладаем набором компетенций. Индустриальный прорыв от курных хат до космических высот мы освоили благодаря сильной научной традиции. Советские школы сохранили, свои разработки создали. И Президенту есть что показать. Лукашенко: «Уже и на Западе начинают понимать, что дурью заниматься нечего, надо с белорусами сотрудничать».