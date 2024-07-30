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Перспективы молодых журналистов в современном медиапространстве обсудили в Доме прессы

30 июля 2024 15:01
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Классическое журналистское образование востребовано молодыми людьми. Это отметил первый замминистра информации Андрей Кунцевич во время круглого стола о перспективах в современном медиапространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективы молодых журналистов в современном медиапространстве обсудили в Доме прессы-1

В столичном Доме прессы собрались спикеры, эксперты и победители республиканского конкурса «Пресс-код» прошлых лет. Проект позволяет проявить себя как представителям СМИ, так и будущим профессиональным журналистам, а также тем, кто активно работает в социальных сетях и личных блогах. Сегодня дан старт приема заявок на участие в конкурсе. Для молодых людей открываются уникальные возможности для успешного старта и реализации в профессии. Молодежь как никто другой чувствует и понимает новые тенденции и играет роль в медиапространстве. Услышать их голос, использовать все ресурсы для творческого и профессионального роста – задача, которая сегодня ставится перед медийным сообществом.

Перспективы молодых журналистов в современном медиапространстве обсудили в Доме прессы-4

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:
Мы видим, что конкурс понравился молодым людям, причем вы сами отметили, что участниками этого конкурса становятся не только молодые, начинающие журналисты, но и люди из самых разных сфер, которым интересно генерировать, создавать свой контент. И, судя по тому большому количеству заявок, которые два предыдущих конкурса имели, мы понимаем, что попали в точку.

Перспективы молодых журналистов в современном медиапространстве обсудили в Доме прессы-7

Екатерина Лакисова, пресс-секретарь ЦК ОО БРСМ:
Мы выбираем победителей в двух возрастных категориях – от 16 до 21 года и от 22 до 31 года.  Чтобы разделить их компетенции в зависимости от возрастной группы.

Перспективы молодых журналистов в современном медиапространстве обсудили в Доме прессы-10

«Лучшая операторская работа», «видеоблог», «фоторепортаж», «авторские материалы» – всего семь номинаций, где каждый сможет проявить свой потенциал. Проект стартует третий раз, и, как отметили организаторы, интерес к нему растет с каждым годом. Увеличивается и количество новых имен в медиасфере по итогам творческого конкурса.

# общество

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