Перспективы молодых журналистов в современном медиапространстве обсудили в Доме прессы

Классическое журналистское образование востребовано молодыми людьми. Это отметил первый замминистра информации Андрей Кунцевич во время круглого стола о перспективах в современном медиапространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столичном Доме прессы собрались спикеры, эксперты и победители республиканского конкурса «Пресс-код» прошлых лет. Проект позволяет проявить себя как представителям СМИ, так и будущим профессиональным журналистам, а также тем, кто активно работает в социальных сетях и личных блогах. Сегодня дан старт приема заявок на участие в конкурсе. Для молодых людей открываются уникальные возможности для успешного старта и реализации в профессии. Молодежь как никто другой чувствует и понимает новые тенденции и играет роль в медиапространстве. Услышать их голос, использовать все ресурсы для творческого и профессионального роста – задача, которая сегодня ставится перед медийным сообществом.

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:

Мы видим, что конкурс понравился молодым людям, причем вы сами отметили, что участниками этого конкурса становятся не только молодые, начинающие журналисты, но и люди из самых разных сфер, которым интересно генерировать, создавать свой контент. И, судя по тому большому количеству заявок, которые два предыдущих конкурса имели, мы понимаем, что попали в точку.

Екатерина Лакисова, пресс-секретарь ЦК ОО БРСМ:

Мы выбираем победителей в двух возрастных категориях – от 16 до 21 года и от 22 до 31 года. Чтобы разделить их компетенции в зависимости от возрастной группы.