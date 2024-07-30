Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера

Как стало известно, Президент принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что Криегера признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса, он был приговорен судом к исключительной мере наказания. Гражданин Германии обратился к Президенту Беларуси с прошением о помиловании. Решение принято в его пользу.