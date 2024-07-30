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Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера

30 июля 2024 16:35
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Как стало известно, Президент принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера-1

Напомним, что Криегера признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса, он был приговорен судом к исключительной мере наказания. Гражданин Германии обратился к Президенту Беларуси с прошением о помиловании. Решение принято в его пользу.

# Судебная система Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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