Лукашенко: «Науке мы отдаём все приоритеты, без неё развитие невозможно»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Науке мы отдаем все приоритеты, без нее развитие невозможно. Но в последнее время я вижу, что Академия наук допускала серьезные просчеты. Это тоже бывает. Наука такая вещь, когда приходится идти непроторенными путями, когда надо осваивать серьезные проблемы, брать вершины. Поэтому, естественно, ошибки возможны. Но, что меня насторожило, что ошибки допускались Академией наук там, где их быть не должно, где мы уже кое-чему научились: в животноводстве, в растениеводстве. Научно-практические центры работают в Академии наук. Они также работают не лучше других соответствующих центров, которые существуют вне Академии наук, а должны лучшими. Ну и обращения ученых, специалистов некоторых, членов правительства меня убеждают в том, что нам надо серьезно посмотреть на развитие академической науки и принять соответствующие решения по всем направлениям.

Лукашенко: «Настало время спросить ученых за конкретный результат». Подробности.