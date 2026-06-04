Ввозимые в Беларусь грузовики в 2026 году освободили от утильсбора

Президент Беларуси подписал Указ «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов». Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в текущем году ввозимых в нашу страну новых грузовых автомобилей экологического класса пять и выше, а также прицепов и полуприцепов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.