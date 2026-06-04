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Ввозимые в Беларусь грузовики в 2026 году освободили от утильсбора

04 июня 2026 13:38
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Президент Беларуси подписал Указ «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов». Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в текущем году ввозимых в нашу страну новых грузовых автомобилей экологического класса пять и выше, а также прицепов и полуприцепов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ввозимые в Беларусь грузовики в 2026 году освободили от утильсбора-2

Речь идет о технике, с даты выпуска которой прошло не более трех лет. Указ направлен на создание дополнительных условий для обновления отечественного автопарка транспортными средствами, конкурентоспособными на международном рынке. Предлагаемые преференции позволят увеличить экспорт услуг и будут способствовать развитию экспортно-ориентированного сегмента экономики Беларуси.

# Александр Лукашенко

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