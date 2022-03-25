«Сегодня от-кутюр – это только Париж». История появления высокой моды и первых Домов моделей

В любые времена женщины стремились выглядеть красиво, стильно и ярко. И даже в эпоху тотального дефицита и закрытых границ они умудрялись следовать моде, подражая кумирам из зарубежных фильмов и изучая модные журналы. Тем самым выглядели не хуже европейских женщин. Поэтому отличия советской моды и мировой были незначительны. Скорее, она была больше приземленной и адаптированной к жизни. Но поездки за границу и покупки импортной одежды в магазине «Березка» были доступны лишь узкому кругу людей, поэтому модницы вынуждены были шить одежду самостоятельно, используя для этого подручные материалы. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Валерия Крыса, старший преподаватель кафедры дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета:

Очень часто задаются вопросом: что такое мода от-кутюр? И существовала ли она в Республике Беларусь еще во времена Советского Союза? Высокая мода, или от-кутюр, – это искусство создания эксклюзивных экземпляров одежды, как правило, вручную из материалов высочайшего качества и с максимальным вниманием ко всем деталям.

Галина Мешкова, художник-модельер Дома моделей с 1976 по 1996 год, кандидат искусствоведения, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма Белорусской государственной академии искусств:

Высокая мода – это особый ранг моды. Здесь над ней работают дизайнеры высшего класса. Это такие культовые личности в обществе, это кутюрье.

Валерия Крыса:

Это понятие появилось в конце XIX века. И появилось оно в синдикате высокой моды, в Париже, и изначально ассоциировалось только с Парижем. И сегодня от-кутюр – это только Париж. Высокая мода обязана своим появлением английскому модельеру Чарльзу Фредерику Уорту, который в 1858 году открывает свой дом моды House of Worth и первым начинает разделять коллекции одежды по сезонам.

Чтобы модный дом мог создавать одежду от-кутюр, необходимо соответствовать следующим требованиям: ателье, мастерские и фирменные магазины должны находиться в Париже; штат должен иметь не менее 20 сотрудников, и показ коллекции дважды в год (то есть две сезонные линейки). Для одежды от-кутюр характерен уникальный дизайн, пошив под параметры клиента, не менее трех примерок, использование эксклюзивных тканей и декорирование драгоценными камнями.

Галина Мешкова:

Здесь может быть и вышивка, здесь может быть и ткачество, и вкрапления пэчворк, и вязаные мотивы, поэтому, когда идет одежда от-кутюр, это захватывает дух. Валерия Крыса:

А уже понятие «кутюр» мы можем применять не только для Парижа и для недели высокой моды, но и для моды в целом. Поэтому как бы можно сказать, что в Беларуси кутюр существует сейчас и существовала еще во времена Советского Союза.

В БССР старались не отставать от общемировых и общесоветских тенденций в создании своей области моделирования одежды. На улице Советской, в доме № 12 открывают Дом моделей.

Антон Ярощик, ведущий художник-модельер Открытого акционерного общества «Центр моды»:

В 1948 году как маленькое ателье молодых специалистов, которые хотели украсить жизнь, привнести красоты, показать свое виденье миру и тем самым задали начало и тон белорусской моды.

Галина Мешкова:

Это Министерством легкой промышленности тогда впервые был приказ дан, чтобы создать из этих ателье какую-то организацию, которая бы руководила модным процессом всей республики. В Доме моделей начинает работу 21 сотрудник. Модели разрабатывает и демонстрирует один специалист, ведь разделения труда, как сейчас, еще нет. Выпускает Дом моделей исключительно эксклюзив. До 600 моделей в год. Именно он определит основные направления для модного будущего в республике.