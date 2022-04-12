У Терешковой тоже есть белорусские корни. Рассказываем о земляках, которым удалось покорить космос

108 минут, которые положили начало новой истории. День полета человека в космос отмечают 12 апреля во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 61 год прошел с того момента, как Юрий Гагарин покорил внеземное пространство и открыл двери в космос. Вклад в освоение вносят и белорусы. Хорошо известные нам имена: Петр Климук, Владимир Коваленок и наш современник Олег Новицкий. О дороге к звездам – репортаж Кристины Сущени.

Кадры, которые изменили весь мир и от которых до сих пор мурашки по коже и восторг. То самое историческое «Поехали!» и те самые 108 минут полета. 61 год назад явью стала самая фантастическая мечта человечества – полет в космос. Корабль «Восток» стартовал с космодрома Байконур в 9 часов 6 минут 56 секунд. И облетев один раз планету, Юрий Гагарин получил с Земли команду на спуск. Событие, о котором в один момент узнал весь мир и восторгается по сей день. И это на фоне некоторых попыток переписать даже космическую историю.

Космонавт товарищ Гагарин перенес удовлетворительно и в настоящее время чувствует себя хорошо.

Видеопоздравление землянам с этим праздником прямиком с МКС записал российский экипаж, в составе которого и Олег Артемьев, космонавт с белорусскими корнями. «Началась новая страница истории». Экипаж МКС поздравил всех с Днем космонавтики – подробности здесь.

И да, космос – и женское дело тоже, вопреки всем предрассудкам. Первой в мире женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова, у которой, кстати, тоже белорусские корни. Ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли.

Звездный вклад внесли, да чего скрывать, вносят и по сей день белорусы. В советский период освоили внеземное пространство два наших соотечественника. Дважды Герой Советского Союза Петр Климук, первый белорусский покоритель Вселенной, совершил три рейса и всего в невесомости провел 78 суток. И из ярких воспоминаний дебюта – не менее яркие огни над Африкой.

А Владимир Коваленок провел вне земли 216 суток, в том числе два часа в открытом космосе. На его счету три исторических полета. Первый из них – на корабле «Союз-25» – совершил в 1977 году в должности командира корабля.

И еще один белорус, покоривший внеземное пространство, – Олег Новицкий. Он возглавил основной экипаж, который 23 октября 2012 года полетел к МКС. Полет на 143 дня. Второй же – в 2016-м. И те самые кадры. На борту наш флаг и снимки столицы, других городов с высоты отнюдь не птичьего полета. И полет третий, но первый день рождения на орбите. В 2021 году Олег Новицкий трижды вышел в открытый космос.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Думаю, утро практически каждого из нас сегодня началось с той самой космической новости, к которой что через десятилетия, что через столетия будут относиться все так же восторженно. Прекрасное, что виднеется издалека, а для кого-то оно очень близко, на расстоянии вытянутой руки, но в невесомом состоянии. Таков тернистый путь к звездам.