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«Преступления совершаются в интернет-пространстве». Какие правонарушения преобладают среди несовершеннолетних?

12 апреля 2023 19:31
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Сломанные судьбы и будущее с клеймом «преступник». Ежегодно правонарушения ломают жизни тысячам людей по всему миру, и самое страшное, когда на скамье подсудимых оказываются дети. По данным судебной статистики в Беларуси в 2022 году за совершение различных преступлений осуждены 927 несовершеннолетних – это на 6 % больше, чем в 2021-м. О том, почему подростки совершают правонарушения и как выстроить отношения с ребенком, чтобы детство не пошло наперекосяк, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Как изменилась подростковая преступность за последнее время?

«Преступления совершаются в интернет-пространстве». Какие правонарушения преобладают среди несовершеннолетних?-1

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики УОПП ГУВД Мингорисполкома:
Если сравнивать с пятилеткой, допустим, взять 2016 год, то там мы фиксировали чуть более 400 преступлений, совершенных несовершеннолетними в городе Минске. Что касается 2022 года, то мы фиксируем чуть более 200 преступлений, совершенных подростками.

Ольга Шерснева:
То есть становится меньше?

Дмитрий Мелешко:
То есть можно говорить, что количество преступлений уменьшается. Что касается направленности – это преступления имущественного характера в основном. Преобладают среди них кражи – около 46 % от всего количества преступлений.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, знаете, почему стало меньше преступлений? Раньше дети больше времени на улице проводили, скажем так, были без призора, беспризорники. Родители на работе, после школы все слонялись без дела, сбивались в какие-то группы и, собственно, попадали под дурное влияние. Сейчас все дети где? В телефонах и, соответственно, меньше дурного влияния. Вы, Дмитрий, как объясняете то, что преступлений стало меньше – профилактика работает или все по домам сидят?

«Преступления совершаются в интернет-пространстве». Какие правонарушения преобладают среди несовершеннолетних?-4

Дмитрий Мелешко:
Естественно, работает профилактика. Не только мы, иные органы, субъекты профилактики задействованы в этой сложной системе. Все вносят свою лепту в борьбу с преступностью несовершеннолетних. Что касается вашего утверждения, что дети перешли в телефоны – это, я бы сказал, неверное утверждение.

Ольга Шерснева:
Тогда бы росла киберпреступность, правильно? Она не растет среди детей.

Дмитрий Мелешко:
Не совсем верно. Преступления совершаются в интернет-пространстве и с помощью интернет-пространства. Сейчас мы говорим о мошенничествах, краже и взломе банковских карточек.

Ольга Шерснева:
Дети участвуют в этих киберпреступлениях или нет?

Дмитрий Мелешко:
Я об этом и говорю, участвуют.

Избивают, раздевают и оставляют лежать. За что 13-летние девочки-подростки расправились со сверстницей – подробнее здесь.

# Криминал # общество # Ольга Шерснёва # Дмитрий Мелешко # Наталья Надольская # Фотофакт

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