«Преступления совершаются в интернет-пространстве». Какие правонарушения преобладают среди несовершеннолетних?

Сломанные судьбы и будущее с клеймом «преступник». Ежегодно правонарушения ломают жизни тысячам людей по всему миру, и самое страшное, когда на скамье подсудимых оказываются дети. По данным судебной статистики в Беларуси в 2022 году за совершение различных преступлений осуждены 927 несовершеннолетних – это на 6 % больше, чем в 2021-м. О том, почему подростки совершают правонарушения и как выстроить отношения с ребенком, чтобы детство не пошло наперекосяк, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Как изменилась подростковая преступность за последнее время?

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики УОПП ГУВД Мингорисполкома:

Если сравнивать с пятилеткой, допустим, взять 2016 год, то там мы фиксировали чуть более 400 преступлений, совершенных несовершеннолетними в городе Минске. Что касается 2022 года, то мы фиксируем чуть более 200 преступлений, совершенных подростками. Ольга Шерснева:

То есть становится меньше? Дмитрий Мелешко:

То есть можно говорить, что количество преступлений уменьшается. Что касается направленности – это преступления имущественного характера в основном. Преобладают среди них кражи – около 46 % от всего количества преступлений. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, знаете, почему стало меньше преступлений? Раньше дети больше времени на улице проводили, скажем так, были без призора, беспризорники. Родители на работе, после школы все слонялись без дела, сбивались в какие-то группы и, собственно, попадали под дурное влияние. Сейчас все дети где? В телефонах и, соответственно, меньше дурного влияния. Вы, Дмитрий, как объясняете то, что преступлений стало меньше – профилактика работает или все по домам сидят?