Минская городская комиссия по выборам Президента утвердила результаты голосования в столице. Подписанный протокол будет передан в ЦИК. Выборы прошли открыто, демократично и конструктивно. Явка на избирательных участках в Минске составила 69,72 %, что соответствует средним показателям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане приходили голосовать целыми семьями, большое количество молодых людей проявляли интерес к будущему страны, а также 80 % впервые голосующих выразили свою гражданскую позицию. Для кого-то этот день стал праздником вдвойне, например, молодожены сразу после регистрации брака отправились на избирательный участок. Особое внимание уделили избирателям, проживающим за границей – 42 гражданина Беларуси нашли время приехать и сделать свой выбор.

Елена Ходыко, член Минской городской комиссии по выборам Президента Беларуси: Работа была достаточно активная и в комиссии. Мы посещали участки для голосования и работали с участковыми комиссиями. Поступало много телефонных звонков со стороны избирателей и граждан, в том числе благодарили за высокую организацию выборов.

Александр Щекович, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, председатель Минской городской комиссии по выборам Президента Беларуси:

Выборы состоялись, начиная со сбора подписей. Агитации проходили спокойно. Это исторические выборы. Мы видели настроение комиссии. Я вам скажу, что было видно по настроению комиссии – поменялись сами люди. Уже 3 февраля будет окончательно принято решение по выборам и по тем итогам, которые были в нашей стране.

Всего в Минске был организован 701 избирательный участок по выборам Президента. Более половины из них посетили международные наблюдатели.