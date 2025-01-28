Как будем сотрудничать с Африкой? Итоги встречи Лукашенко с делегацией Панафриканского парламента

Беларусь подтверждает готовность к развитию отношений со странами Африканского континента. Причем интерес к сотрудничеству взаимный. Александр Лукашенко встретился с делегацией Панафриканского парламента. И как отметил глава нашего государства, точки соприкосновения есть с каждым из государств, представители которых 28 января посетили Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый визит столь внушительной делегации Панафриканского парламента в нашу страну. Представители ЮАР, Кабо-Верде, Кении прибыли в Беларусь для наблюдения за выборами и попутно посетили ряд объектов, чтобы определить потенциально перспективные точки взаимодействия. Стоит отметить, что показательным для стран Африканского континента стал опыт сотрудничества Беларуси и Зимбабве. Укрепить агросектор с помощью белорусских технологий сегодня рассчитывают Египет, Алжир, Мозамбик, Эфиопия, Кения, Нигерия и другие государства. И это неудивительно – одной из ключевых тем для всей Африки является продовольственная безопасность. И как подчеркнул во время встречи Александр Лукашенко, Беларусь поддерживает стремление стран континента производить продукты питания за счет своих внутренних ресурсов и быть независимыми от внешних факторов. Алена Сырова – о сближении с дальним континентом и теплом приеме в Беларуси.

За тем, как Беларусь делала выбор, наблюдал, без преувеличения, весь мир. И несмотря на то, что глобально на оценки некоторых нам «фиолетово», мы были открыты для тех, кто желал понаблюдать и составить свое впечатление, а не заранее озвучить домашнюю заготовку. Среди череды иностранных наблюдателей на участках заметнее других своей доброжелательностью и улыбками были представители Панафриканского парламента, важнейшей структуры второго по величине континента. По пять представителей от 55 африканских стран работают над тем, чтобы интересы миллионов жителей были соблюдены и голоса услышаны. Правда, в случае, когда речь заходит о другой части работы, связанной с наблюдательной функцией Панафриканского парламента, еще и корректно отданы и подсчитаны. Своим мнением об увиденном, оценками и поздравлениями представители делегации во главе с председателем парламента сегодня были приглашены поделиться с Президентом нашей страны с одной стороны…

Выборы в Беларуси были хорошо организованы. Я имела честь быть также на других выборах в Африке. И хочу сказать, что эта деятельность меня по-своему завораживает. В Беларуси выборы прошли свободно, общая обстановка была очень дружеской, спокойной, без каких-либо вызовов. А с другой – обсудить перспективы сотрудничества Беларуси с африканскими государствами. За последние годы оно настолько развивается, что только и успевай договариваться и придумывать, каким образом намеченное реализовывать. Товарооборот за 10 месяцев прошлого года достиг без малого 740 миллионов долларов. Сегодня на Африканском континенте работают шесть белорусских диппредставительств, и, похоже, это только начало.