Как будем сотрудничать с Африкой? Итоги встречи Лукашенко с делегацией Панафриканского парламента
Беларусь подтверждает готовность к развитию отношений со странами Африканского континента. Причем интерес к сотрудничеству взаимный. Александр Лукашенко встретился с делегацией Панафриканского парламента. И как отметил глава нашего государства, точки соприкосновения есть с каждым из государств, представители которых 28 января посетили Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это первый визит столь внушительной делегации Панафриканского парламента в нашу страну. Представители ЮАР, Кабо-Верде, Кении прибыли в Беларусь для наблюдения за выборами и попутно посетили ряд объектов, чтобы определить потенциально перспективные точки взаимодействия.
Стоит отметить, что показательным для стран Африканского континента стал опыт сотрудничества Беларуси и Зимбабве. Укрепить агросектор с помощью белорусских технологий сегодня рассчитывают Египет, Алжир, Мозамбик, Эфиопия, Кения, Нигерия и другие государства.
И это неудивительно – одной из ключевых тем для всей Африки является продовольственная безопасность. И как подчеркнул во время встречи Александр Лукашенко, Беларусь поддерживает стремление стран континента производить продукты питания за счет своих внутренних ресурсов и быть независимыми от внешних факторов.
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За тем, как Беларусь делала выбор, наблюдал, без преувеличения, весь мир. И несмотря на то, что глобально на оценки некоторых нам «фиолетово», мы были открыты для тех, кто желал понаблюдать и составить свое впечатление, а не заранее озвучить домашнюю заготовку.
Среди череды иностранных наблюдателей на участках заметнее других своей доброжелательностью и улыбками были представители Панафриканского парламента, важнейшей структуры второго по величине континента. По пять представителей от 55 африканских стран работают над тем, чтобы интересы миллионов жителей были соблюдены и голоса услышаны. Правда, в случае, когда речь заходит о другой части работы, связанной с наблюдательной функцией Панафриканского парламента, еще и корректно отданы и подсчитаны.
Своим мнением об увиденном, оценками и поздравлениями представители делегации во главе с председателем парламента сегодня были приглашены поделиться с Президентом нашей страны с одной стороны…
Выборы в Беларуси были хорошо организованы. Я имела честь быть также на других выборах в Африке. И хочу сказать, что эта деятельность меня по-своему завораживает. В Беларуси выборы прошли свободно, общая обстановка была очень дружеской, спокойной, без каких-либо вызовов.
А с другой – обсудить перспективы сотрудничества Беларуси с африканскими государствами. За последние годы оно настолько развивается, что только и успевай договариваться и придумывать, каким образом намеченное реализовывать.
Товарооборот за 10 месяцев прошлого года достиг без малого 740 миллионов долларов. Сегодня на Африканском континенте работают шесть белорусских диппредставительств, и, похоже, это только начало.
Самый яркий пример взаимодействия у нас с Зимбабве. Главы государств обменивались визитами, политическая воля подтолкнула к изучению экономических возможностей. И уже видны результаты. Зимбабвийцы значительно улучшили позиции в АПК и укрепили свою продовольственную безопасность. К слову, председатель Панафриканского парламента родом из этой страны, потому неудивительно, что мы так продвинулись в плане межпарламентского сотрудничества за последнее время.
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Интерес к сотрудничеству взаимный – Лукашенко о взаимодействии со странами Африки
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С 2020 года Зимбабве совместно с нами успешно осуществляет программу механизации сельского хозяйства. Вы должны быть уверены, что мы в этом отношении будем продолжать свое движение, если это вам будет выгодно. Интерес к белорусскому опыту развития агросектора есть у Египта, Алжира, Мозамбика, Эфиопии, Кении, Нигерии и других государств.
Мы готовы к равноправному сотрудничеству с каждой страной Африки. Конечно, проще это делать через более крупные государства, создавать своеобразные хабы, но можно начинать выстраивать мосты точечно. Мы за – будь то Кабо-Верде, очень красивое, но крошечное государство Западной Африки, или гораздо более крупная Кения в восточной части континента, не говоря уже о ЮАР.
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