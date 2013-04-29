Новости Беларуси. Пресс-тур для украинских журналистов организовали в Минской области. Представители десятков основных республиканских и региональных информационных агентств, газет, теле- и радиокомпаний побывали в Несвижском районе. Для гостей организовали экскурсию в Радзивилловский дворец, который после реконструкции полностью открыли для посетителей.

Только культурной программой не ограничились. Журналистов заинтересовал передавой опыт местного агрокомбината «Снов». Хозяйство является примером успешной работы агрохолдинга с замкнутым циклом производства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктория Демъемчук, организатор пресс-тура (Украина):

Мы видим и имеем возможность уже констатировать на сегодняшний день для себя, что Беларусь сделала прорыв во многих направлениях. И этот опыт очень важен.

Юрий Карелин, заместитель главного редактора газеты «Голос Донбасса» (Украина):

Я думаю, что то, что делает руководство этого комбината – это образец, это тенденция, это бренд развития всего агропромышленного комплекса Беларуси. Я так полагаю, что и Украины.

Впечатления самые оптимистические. Нормальный производственный комплекс, прекрасная технология, хорошая перспектива.

Александр Юшкевич, заместитель председателя Миноблисполкома:

Конечно, ожидания обоюдные, наверное, в том, чтобы наше экономическое сотрудничество становилось плотнее, теснее, появлялось больше совместных проектов. И, как следствие, для нашей страны были бы очень полезны, соответственно, инвестиции в нашу экономику, в экономику нашей области, в экономику нашей страны.