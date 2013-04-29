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В Брюсселе - чемпионат лучших усов и бород

29 апреля 2013 08:31
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Новости Бельгии. Обладатели самых изящных усов и бород съехались в Брюссель. Собрались гости не только для того, чтобы себя показать, но и чтобы поучаствовать в чемпионате.

К конкурсу готовились основательно, ведь волосы надо не только отрастить, но ещё и придать им изящную форму. Тому, кто смог создать самую необычную прическу на щеках, достанется главный приз.

По словам участников, порой, чтобы сотворить такие шедевры, многие проводят в салонах красоты по несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Конкурс # Фотофакт

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