В Брюсселе - чемпионат лучших усов и бород

Новости Бельгии. Обладатели самых изящных усов и бород съехались в Брюссель. Собрались гости не только для того, чтобы себя показать, но и чтобы поучаствовать в чемпионате.

К конкурсу готовились основательно, ведь волосы надо не только отрастить, но ещё и придать им изящную форму. Тому, кто смог создать самую необычную прическу на щеках, достанется главный приз.

По словам участников, порой, чтобы сотворить такие шедевры, многие проводят в салонах красоты по несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.