Секретарь – просто украшение офиса? Какими качествами должен обладать работник приемной в современном мире

Новости Беларуси. Лицо компании или правая рука босса. На неделе секретари отметили свой профессиональный праздник. Образ представительниц этой профессии окутан тысячами мифов и легенд. Мол, главный залог успеха – модельная внешность, а вовсе не уровень IQ. Так кто же она есть на самом деле?

На старт! Внимание! Гонка на клавиатурах началась. Чтобы достичь заветных 200-300 символов в минуту, они перепечатывают тысячи страниц любого текста: от романов до рецептов. Архаичное название «секретарь-машинистка» не снижает популярности этой специальности. Кстати, умение виртуозно барабанить по клавишам – еще не все для профпригодности.

Светлана Романович, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Минского государственного колледжа электроники:

Это культура преподношения себя и своего руководства.

Театр начинается с вешалки. Наверняка любая организация, фирма начинается с приемной.

Множество мифов вокруг выбранной профессии девушек не смущает. Они знают как создать положительный профессиональный имидж.

Кристина Захаренко, учащаяся Минского государственного колледжа электроники:

Большинство девушек у нас красивые не внешностью, а душой и своей отзывчивостью. Я не считаю, что секретарем должна быть красавица такая блондинка с длинными ногами.

В каких случаях это может быть правдой, но отчасти, расскажем позже. Пока – о секретаре незаменимом. Уже 20 лет на плечах Светланы Георгиевны заботы всего сельсовета. Ее работа в привычные рамки не укладывается. Проблемы местных жителей – проблемы секретаря.

Светлана Шохалевич, секретарь Каменюкского сельского совета депутатов:

Приходится помогать людям в моментах жизненно важных: и устройство в дом-интернат, и приобретение какой-то коляски, и ветераны.

Дел много. Не только хлопотных, но и приятных. В обязанности сельского секретаря входит регистрация браков. Рядом Беловежская пуща. И расписаться сюда едут даже издалека, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Светлана Шохалевич, секретарь Каменюкского сельского совета депутатов:

Процедура это очень волнительная. И хотя знаешь, вроде, готовишься, знаешь какой текст, и когда предстает молодая пара, хочется им пожелать всего самого лучшего в жизни.

За время работы в приемной проректора экономического университета Ольга вывела простую формулу успеха секретаря: приходить раньше шефа, уходить позже и жить его интересами. На что же может пойти секретарь ради этого?

Ольга Семуха, секретарь приемной проректора Белорусского государственного экономического университета:

В моей помощи ему приходится иногда как-то и лукавить даже иногда, что он чем-то занят, куда-то поехал. Я считаю, что это вполне допустимо.

При этом свой начальник для секретаря важнее даже вышестоящего.

Ольга Семуха, секретарь приемной проректора Белорусского государственного экономического университета:

Когда тебе звонят руководители из какой-нибудь организации, Министерства, ты не только должна красиво и четко ответить на вопросы и грамотно представить своего руководителя, но еще записать и не поставить как себя, так и своего руководителя в неловкое положение.

Бытует мнение, что секретарь – просто украшение офиса. Действительно, на эту должность в солидной компании может претендовать только девушка с хорошей внешностью. Но это лишь одно из условий. На деле секретарь должен обладать не только красотой, интеллектуальными способностями, навыками владения оргтехникой, но порой и физической выносливостью.

Виктория Клепец, секретарь:

Есть такое выражение: «В некоторые организации нужен секретарь, в некоторые организации нужна секретарша»

Виктория для своего босса и всего офиса, конечно, секретарь. По словам Андрея Михайловича, и помощник, и информационный коммуникатор для всех сотрудников. Хотя мужской взгляд на выбор секретаря здесь традиционен. С оговоркой: в интересах клиентов. Гендерные предпочтения никто не отменял. Да и лицо офиса должно быть симпатичным. Встречают-то по одежке.

Андрей Дерех, председатель совета директоров инвестиционной компании:

Параметры внешности тоже входят в условия приема секретаря. Это не прежний стереотип миловидной блондинки, печатающей на машинке и собирающей шоколадки за посещение шефа.

Внешние данные – это, конечно, не панацея. Но видеть у себя секретаря, сидящего в накидке и вяжущего носки, мы не будем.

Правильно поданный кофе – тоже одна из составляющих успешной сделки. А с некоторыми клиентами в ход идут и кулинарные навыки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктория Клепец, секретарь:

У нас есть такой клиент, который очень любит, чтобы мы ему подавали бутерброды, то есть не чай, кофе. Когда он приходит, мы уже в курсе, мы идем в магазин, сразу ему готовим. Очень любит поесть.

И снова к излюбленному образу секретаря-блондинки из анекдотов. Ксения этому шаблону соответствует разве что внешне.

Ксения Клезович, секретарь-референт:

Внешность человеку в любой профессии не помешает. Она не является каким-то выигрышным козырем. Надо совмещать знания, навыки и умения и уметь пользоваться тем, что ты выглядишь привлекательно.

В работе же гораздо чаще приходится пользоваться, к примеру, двумя иностранными языками, которыми Ксения владеет в совершенстве.

Требования ко всем девушкам на ресепшен в этой компании очень жесткие. При этом все секретари как на подбор с параметрами моделей. Совпадение или все же негласный кодекс?

Екатерина Шахрай, заместитель директора компании:

Так сложилось, что наш коллектив на 90% женский. Все девочки разные. У каждого своя красота. И внешне, и внутренне, при этом у всех очень хорошо работает голова.

Если человек не целеустремленный и он просто хочет работать секретарем и больше ничего не знать, то тогда это, наверное, к Лие Ахеджаковой.

В роли секретаря раз в год здесь бывают все сотрудники, не исключая директора. Традицию переняли от эстонских партнеров. В профессиональный праздник дают девушкам отдохнуть, по очереди дежуря на телефоне.

Оксана Шутович, офис-менеджер:

Это весело. В то же время это помогает иным сотрудникам, которые в своих каждодневных обязанностях с этим не сталкиваются, понять, насколько этот труд важен для благополучия компании.