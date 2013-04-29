Новости Беларуси. У православных - последняя неделя Великого поста. В эти дни вспоминают земную жизнь Иисуса Христа, его страдания и распятие.

Каждый день Страстной недели во всех храмах будут проходить особые службы. В Великую Субботу богослужения начнутся с раннего утра, продолжатся до конца дня и сольются с началом торжественной пасхальной заутрени.

5 мая – Светлое Христово воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отец Владимир Виринский, клирик церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины:

До этого 6 недель было поста, в которые каждый человек индивидуально совершил подвиг, подвиг поста, воздержания. На этой неделе пост продолжается, но мы больше обращаем свое внимание на те моменты, которые предшествовали предательству Господа Иисуса Христа, Тайной Вечере, Его распятию, погребению и славному Его воскресению.