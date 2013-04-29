Прямой эфир

У православных - последняя неделя Великого поста

29 апреля 2013 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У православных - последняя неделя Великого поста.  В эти дни вспоминают земную жизнь Иисуса Христа, его страдания и распятие.

Каждый день Страстной недели во всех  храмах будут проходить особые службы. В Великую Субботу богослужения начнутся с раннего утра, продолжатся до конца дня и сольются с началом торжественной пасхальной заутрени.

5 мая – Светлое Христово воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отец Владимир Виринский, клирик церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины:
До этого 6 недель было поста, в которые каждый человек индивидуально совершил подвиг, подвиг поста, воздержания. На этой неделе пост продолжается, но мы больше обращаем свое внимание на те моменты, которые предшествовали предательству Господа Иисуса Христа, Тайной Вечере, Его распятию, погребению и славному Его воскресению.

# Пасха # общество # Отец Владимир Виринский # Церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины # Религия

Другие новости рубрики

Все новости
Секретарь – просто украшение офиса? Какими качествами должен обладать работник приемной в современном мире
28 апреля 2013 15:29

Секретарь – просто украшение офиса? Какими качествами должен обладать работник приемной в современном мире

Вербное воскресенье отмечают 28 апреля православные верующие
28 апреля 2013 13:24

Вербное воскресенье отмечают 28 апреля православные верующие

Берёзовый сок: как правильно собрать и не заплатить штраф до 20 базовых величин?
27 апреля 2013 16:25

Берёзовый сок: как правильно собрать и не заплатить штраф до 20 базовых величин?