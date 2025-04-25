Больше никаких препятствий! В Речицком районе открыли двустороннее движение по мосту через Днепр. Для автомобилистов сняли все ограничения и отключили установленные на время ремонта светофоры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объект стратегический – он находится на республиканской трассе М10. Реконструкция сооружения началась в августе прошлого года, из-за чего колонны машин двигались по одной полосе. В час пик и по выходным – это создавало определенные трудности – движение в этом направлении интенсивное, в сутки проезжает около 10 тысяч единиц транспорта. Теперь путь стал быстрее и удобнее.

Ждали, конечно, открытие. И хочется, чтобы быстрее эти пробки закончились, потому что тратишь огромное количество времени впустую.

Часто ездим к себе домой, поэтому очень ждали, когда наконец-то откроется мост. Теперь по ровной дороге, не надо будет очередь эти большие ждать.

Денис Ясько, генеральный директор предприятия «Гомельавтодор»:

Ежедневно работало порядка 50 человек, 8 единиц техники. Также принимали участие все филиалы РУП «Гомельавтодор». Продолжаем работы внизу моста. Будут окрашиваться пролетные металлические строения, железобетонные строения, наведение порядка внизу.

Обновили покрытие, установили современное освещение и перила. Теперь объект отвечает требованиям безопасности и транспортной нагрузке. Кроме того, в этом году строители начнут реконструкцию второго, правого моста через Днепр. Проектная документация уже готова.