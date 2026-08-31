Прямой эфир

Новости по тегу #Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь

Гала-концерт «Триумф оперы». Екатерина Дулова рассказала, чем еще удивит Большой театр в новом сезоне
31 августа 2026 07:48

Гала-концерт «Триумф оперы». Екатерина Дулова рассказала, чем еще удивит Большой театр в новом сезоне

Музыкальная сказка в резиденции Радзивиллов: Несвижский замок принимает «Вечера Большого театра»
20 июня 2026 17:54

Музыкальная сказка в резиденции Радзивиллов: Несвижский замок принимает «Вечера Большого театра»

Новая звезда Большого театра Беларуси – пообщались с молодым тенором Иосифом Никитенко
20 ноября 2025 09:09

Новая звезда Большого театра Беларуси – пообщались с молодым тенором Иосифом Никитенко

«Премию не соотношу с собой, её получил именно театр» – Игорь Колб об авторском балете «Иллюзии любви»
25 апреля 2025 11:40

«Премию не соотношу с собой, её получил именно театр» – Игорь Колб об авторском балете «Иллюзии любви»

16 белорусов 6 декабря стали лауреатами Госпремии, которая составляет около сорока тысяч долларов
07 декабря 2013 17:06

16 белорусов 6 декабря стали лауреатами Госпремии, которая составляет около сорока тысяч долларов

На сцене Большого театра Беларуси состоялась премьера музыкального противостояния Моцарта и Сальери
27 сентября 2013 17:23

На сцене Большого театра Беларуси состоялась премьера музыкального противостояния Моцарта и Сальери

Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным людям страны
28 июня 2013 10:56

Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным людям страны

После Второй мировой войны восстановление Театра оперы и балета было первоочередным для минчан
04 июня 2013 10:01

После Второй мировой войны восстановление Театра оперы и балета было первоочередным для минчан

День международной солидарности трудящихся отмечается 1 мая в Беларуси
01 мая 2013 16:37

День международной солидарности трудящихся отмечается 1 мая в Беларуси

Конкурс исполнителей итальянской оперы впервые принимает Большой театр оперы и балета Беларуси
17 декабря 2012 13:29

Конкурс исполнителей итальянской оперы впервые принимает Большой театр оперы и балета Беларуси

06 сентября 2012 11:17

Повесть Владимира Короткевича «Седая легенда» обещает стать одной из ярких театральных премьер сезона в Беларуси