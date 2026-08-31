Новости по тегу #Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь

6 сентября Большой театр Беларуси открывает 94 сезон гала-концертом «Триумф оперы».
За все годы программа фестиваля не повторялась ни разу. И в этот раз для ценителей подготовили множество сюрпризов.
Юноша, вдохновленный Хворостовским, прошел путь от трубы в музыкальной школе и Молодечненского музыкального колледжа имени Огинского до Гран-при конкурса вокалистов имени Станислава Монюшко, где голос вокалиста услышала народная артистка Анастасия Москвина.
Авторский балет «Иллюзии любви» стал лауреатом престижной международной премии BraVo.
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