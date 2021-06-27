Руководитель поискового клуба: героизация нацизма началась с того времени, как мы начали подзабывать войну, её ужасы, кровь

Новости Беларуси. Говорим о преступлениях, которые не имеют срока давности. Время открывает неизвестные горизонты страшных событий той войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уголовное дело о геноциде, которое сейчас расследуется Генеральной прокуратурой Беларуси, ежедневно пополняется ранее неизвестными кровавыми фактами. И хоть места расправы над мирными жителями поросли густой травой, виновных найдут.
Замгенпрокурора Беларуси: о геноциде белорусов во время войны, деле против мэра Риги и надругательстве над госсимволикой
Руководитель поискового клуба «Виккру» Николай Борисенко часто повторяет, что наша сила в исторической памяти. Это тонкая нить между поколениями, если ее прервать, историю перепишут и мы утратим эту силу.
Николай Борисенко, руководитель историко-краеведческого поискового клуба «Виккру»:
Героизация нацизма началась примерно с того времени, как мы начали подзабывать войну, ее ужасы, кровь, пот, слезы родных, смерть солдат, смерть близких. Это проходило через каждую семью. Очень сложно объяснить старшему поколению, будущим поколениям, наверное, будет еще сложнее объяснить, как эти представители, эсэсманы, которые, как правило, все нацистами были, уничтожали целые города, целые населенные пункты, особенно сельские, как они расстреливали тысячами людей, мирных, ни в чем не повинных, только оттого, что они были другой нации.
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