Как простые белорусы повлияли на текст Конституции? Этапы совершенствования Основного закона

Человек и его нужды – в центре белорусской модели. От этого отталкивались, когда принимали решение о внесении дополнений и изменений в нашу Конституцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Основной закон – это документ, который содержит ответ на вопрос, «а что если». Условно говоря, авторы заложили в этот свод защитные механизмы, которые гарантируют нам стабильность и эволюционные изменения, опять же, если на то будет воля народа. О том, как Конституция стала нашим главным активом, о смыслах и скрепах главного документа страны – наш материал.

Инна Байдакова, заместитель заведующего отделом Президентской библиотеки:

Представляю вашему вниманию третий Статут Великого княжества Литовского 1588 года. Это настоящий правовой и исторический раритет, который показывают широкой общественности крайне редко. Можно сказать, только по праздникам. Сегодня как раз такой случай. В Беларуси отмечают День Конституции. А это давний предок нашего Основного закона.

Инна Байдакова:

Статут Великого княжества Литовского является сводным законодательством. И является в том числе прототипом нашей современной Конституции. Также данный текст лег в основу законодательства многих европейских государств. В том числе Литвы, Эстонии. Некоторые части законодательства в том числе попали в законодательство Российской империи. То, что было уже после 1840 года. Этот свод законов действовал больше 250 лет. Уголовное, военное, семейное право – здесь находили ответы на многие вопросы. Что касается новейшего времени, то первая Конституция у белорусов появилась в 1919-м. А дальше Основной закон принимали еще 4 раза. Во время СССР – в 1927-м, 1937-м, 1978-м. Конституция 1994 года стала первой в истории уже суверенного государства. Как Основной закон страны определяет будущее Беларуси – ответил Александр Лукьянов. Ольга Коршун, СТВ:

Конституция – настоящий бестселлер нашего времени. Всегда в наличии и в топе продаж. В основном среди покупателей студенты, магистранты и школьники, те, кому нужен надежный путеводитель и самоучитель по жизни. Такой спрос учли и впустили даже карманный вариант. Удобно, практично, а главное, всегда под рукой. Этот вариант, несмотря на компактный размер, вместил все дополнения и изменения, внесенные в наш Основной закон в 2022 году.

Исторические кадры. 27 февраля 2022 года. Дата, которая разделила политическую историю Беларуси. Референдум по внесению изменений в Конституцию стал ответом на запросы общества и вызовы времени. К тому, что главный закон нуждается в обновлении, шли не один год. Еще в 2018-м Президент озвучил идею, что пора внимательно перечитать основной документ и внести правки. Конституция – хоть и фундамент, но не памятник, застывший в веках. От слов перешли к делу в 2020 году и сразу же подключили к процессу белорусов. Президент поручил парламенту изучить народное мнение и взять это за основу изменений. Депутаты изучили тысячи предложений. Валентин Семеняко до сих пор хранит ту самую папку, которая была красной от народных сигналов.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Национального собрания Беларуси:

На адрес парламента пришло около 5 тысяч [обращений]. А вообще, всего, по различным оценкам, от 7 до 10 тысяч предложений пришло, потому что на различных этапах подготовки текста были различные площадки для сбора. Изучали каждое предложение. Хотелось, чтобы Конституция стала настоящим «народным договором» и отвечала на вопрос, как будем жить дальше. Многое, что предлагали белорусы, вошло в итоговую редакцию. К примеру, проводить единый день голосования. На связи с народом эксперты оставались буквально до последнего. Изменения вносили по горячим следам. Валентин Семеняко:

Очень показательный пример, когда в конце этой работы, уже в завершении заседания Конституционной комиссии с участием главы государства, возник вопрос о том, что у людей вызывает опасение предложение внести в Конституцию запись о том, что граждане Республики Беларуси обязаны заботиться о собственном здоровье. Это хорошая норма, согласитесь, и она подразумевает ответственность человека за собственное здоровье. Людей насторожило, что эта норма содержит слово «обязанность». И второй момент, некоторые увидели в этом угрозу для того, чтобы в стране осталось бесплатное здравоохранение. И в результате долгих поисков была найдена такая формулировка. В действующем тексте Конституции записано: граждане Республики Беларусь заботятся о собственном здоровье. Это приглашение, это лозунг, это пожелание, если хотите.