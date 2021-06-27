Добиты немцами, в области виска череп был проломлен. Что узнали поисковики во время раскопок в осиповичском лесу?

Новости Беларуси. Говорим о преступлениях, которые не имеют срока давности. Время открывает неизвестные горизонты страшных событий той войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уголовное дело о геноциде, которое сейчас расследуется Генеральной прокуратурой Беларуси, ежедневно пополняется ранее неизвестными кровавыми фактами. Замгенпрокурора Беларуси: о геноциде белорусов во время войны, деле против мэра Риги и надругательстве над госсимволикой И хоть места расправы над мирными жителями поросли густой травой, виновных найдут.

Обрати внимание – зубы молодые. Я думаю, лет 25. Кстати, эмблем нет. Тогда кому-то выдавали, кому-то – нет. Он же кавалерист, а эмблем нет. Увидеть, на что способно вопиющее зло, можно и сегодня. Докопаться до самой сути – это то, чем сегодня занимаются поисковики клуба «Виккру».

Александр Юрчин, поисковик историко-краеведческого поискового клуба «Виккру»:

В поисковики пришел не сразу, сначала занимался реконструкцией. А когда реконструируешь непосредственно Вторую мировую войну, немножко об этом задумываешься, плюс что-то читаешь, историю. И когда узнал про клуб, наши реконструкторы там некоторые были, просто это затянуло, захотелось эту историю потрогать руками вживую. Этот факт поверг белорусов в шок. Сколько деревень на самом деле повторили судьбу Хатыни?

Эти раскопки в осиповичском лесу пролили свет на события 1941-го года. Здесь шли ожесточенные бои, в воронках найдена пропавшая кавалерия. По воспоминаниям местных жителей, сотни конников тут шли в атаку на немцев. И многие легли под фашистским огнем. «Назавтра бегали – ещё там шевелились люди». Вот что рассказывал очевидец расстрела евреев в годы войны