Эскалация на Ближнем Востоке бьет по рынку минеральных удобрений

Нефть и газ дорожают, но это только полбеды. В ООН предупредили, что в ближайшее время могут вырасти цены на продукты питания. В отчете специалистов говорится, что через Ормузский пролив проходит около трети мирового морского экспорта удобрений. Это около 16 миллионов тонн в год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По последним данным, в Персидском заливе заблокировано около миллиона тонн удобрений. Это мочевина, сера, фосфаты – все то, что позволяет собирать урожай в нужном объеме. Но многие рискуют не дождаться заветный груз, а если повезет и он все-таки прибудет в точку назначения, то станет золотым. Мировые цены на карбамид уже подскочили на 18 % с начала года.