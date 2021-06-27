Этот факт поверг белорусов в шок. Сколько деревень на самом деле повторили судьбу Хатыни?

Новости Беларуси. Говорим о преступлениях, которые не имеют срока давности. Время открывает неизвестные горизонты страшных событий той войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уголовное дело о геноциде, которое сейчас расследуется Генеральной прокуратурой Беларуси, ежедневно пополняется ранее неизвестными кровавыми фактами. И хоть места расправы над мирными жителями поросли густой травой, виновных найдут. Замгенпрокурора Беларуси: о геноциде белорусов во время войны, деле против мэра Риги и надругательстве над госсимволикой О новых фактах из истории Могилевской области расскажет Юлия Мычка.

К масштабному расследованию уголовного дела по факту геноцида привлечены прокурорские работники в каждом районе. Они тесно сотрудничают с общественными организациями. Задача непростая – дойти необходимо не только до каждого очевидца, но и до каждого факта. То есть собрать доказательства, что это были не единичные, а массовые уничтожения и гонения нашего народа. Один из таких фактов недавно поверг работников круглянского музея в шок. Оказывается, судьбу Хатыни в их родном районе повторили не две, как думали раньше, а 59 деревень.

На территории района сожжено было 59 деревень, некоторые деревни сожжены были дважды. Деревня Дорожковичи сжигалась дважды. Один раз просто сожглась, жители были живы, никто их не расстреливал. Второй раз во время операции «Карлсбад» немцы пришли, все построенные землянки взорвали и в этот же день расстреляли 33 человека. В основном это были дети, женщины. Мужчины были на фронте или же в партизанах. Сегодня уже начали потихоньку «говорить» документы, которые раньше «молчали» под грифом «секретно».

Вийя Гапаева, директор Круглянского историко-краеведческого музея:

Недавно я читала воспоминания офицера французского батальона, который участвовал в некоторых операциях карательных. То здесь уже 1800 человек. Где 300 человек делись? Вот где-то их надо найти, узнать, кто это. Не так давно в круглянском музее обновили зал Великой Отечественной Войны. Экспозиции дополнили новыми интересными темами, чтобы достучаться до каждого юного посетителя. Вийя Энновна ведет эмоциональные экскурсии. И тем обиднее работникам музея слышать, что тема войны больше не трогает современное поколение, а вот интерес к нацизму – наоборот.

Вийя Гапаева:

Хорошо, я войны не боюсь. То есть я боюсь ее, но я не боюсь, потому что я прожила определенное количество лет. А у меня есть маленькие внуки, у меня есть дети. Я хочу, чтобы они жили как можно дольше. Я хочу, чтобы они жили в мире. Я хочу, чтобы они не знали, что их могут проткнуть штыком, сжечь, утопить в колодце, понимаете? А это война. В войне происходит вот это. И детям есть фильм замечательный «Иди и смотри», каждый ребенок, я считаю, должен посмотреть этот фильм. Потому что это реальные события, не то, что они там в своих гаджетах, в интернете. Я тоже сижу в интернете. Но, извините, из него надо брать то, что для ума, а не то, что сейчас выкидывают, непонятно что. Говорят, что нацизм – это хорошо, Гитлер – это замечательно. Какое замечательно? Какое хорошо? Когда первый приказ Гитлера был: ты пришел на советскую землю, ты должен убивать, ты должен насиловать, ты должен все делать, и тебе не будет ничего за это. «Назавтра бегали – ещё там шевелились люди». Вот что рассказывал очевидец расстрела евреев в годы войны