Новости по тегу #Николай Васильев

Тот, кто спасает, должен подходить широкими скользящими шагами по маршруту откуда шел пострадавший. За пять метров до пострадавшего мы ложимся на грудь, ползком подползаем к нему и подаем средства спасения.
«Главное правило – оценить состояние здоровья. Потому что не рекомендовано окунаться в ледяной воде людям с хроническими заболеваниями, с проблемами сердечно-сосудистой системы или ослабленным иммунитетом».
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