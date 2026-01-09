Прямой эфир

Новости по тегу #Николай Васильев

Как спасти человека, который провалился под лёд – рассказываем алгоритм действий
09 января 2026 14:34

Как спасти человека, который провалился под лёд – рассказываем алгоритм действий

Купание в проруби на Крещение: спасатели назвали важные правила
18 января 2025 13:29

Купание в проруби на Крещение: спасатели назвали важные правила

Поисковые отряды нашли останки стрелка-радиста. Как на это отреагировала его племянница?
09 мая 2023 14:19

Поисковые отряды нашли останки стрелка-радиста. Как на это отреагировала его племянница?

Премьера – Volat V2, плавающий бронетранспортёр. Что ещё показали на выставке MILEX-2021?
27 июня 2021 18:07

Премьера – Volat V2, плавающий бронетранспортёр. Что ещё показали на выставке MILEX-2021?

Любители жаркого пара и ледяной воды: проект «Знаменитые полоцкие бани-2018» собрал гостей со всего района
03 февраля 2018 15:13

Любители жаркого пара и ледяной воды: проект «Знаменитые полоцкие бани-2018» собрал гостей со всего района

75-летие со дня рождения Владимира Мулявина отмечают гала-концертом на сцене Белгосфилармонии 12 января
12 января 2016 16:48

75-летие со дня рождения Владимира Мулявина отмечают гала-концертом на сцене Белгосфилармонии 12 января

Основателю группы «Песняры» Владимиру Мулявину 12 января исполнилось бы 75 лет
12 января 2016 10:52

Основателю группы «Песняры» Владимиру Мулявину 12 января исполнилось бы 75 лет