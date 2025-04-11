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Как не перепутать лень и усталость? Объясняет психолог

11 апреля 2025 15:52
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Когда люди называют кого-то ленивым, они подразумевают, что с этим человеком происходит нечто ужасно неправильное, и он заслуживает всего плохого за свое безделье. Но понимаем ли мы, что это такое на самом деле? Разбираемся в программе «В поисках истины» на СТВ.

Как не перепутать лень и усталость? Объясняет психолог-2

Фраза «тебе просто лень» – это чрезмерно упрощенный и пренебрежительный способ объяснить поведение, которое скрывает реальные причины незаинтересованности и инертности человека. Ведь специалисты уверены: лень – это маскировка с тысячью лиц. И это касается как взрослых, так и детей. 

Как не перепутать лень и усталость? Объясняет психолог-4

Алина Макаренко, детский психолог:
Большинство психологов сейчас склоняется к мнению, что такого понятия, как лень, в принципе не существует. То есть то, что принято называть ленью, – это защитная реакция организма, отсутствие мотивации или самая банальная усталость. Представьте, вы приходите с работы домой, ложитесь, и у вас нет сил даже дотянуться до пульта. Это не лень, это усталость. У детей проявляется она точно так же. То есть наш организм говорит нам: стоп, с меня хватит. У детей все то же самое. Единственное отличие в этом случае взрослого от ребенка в том, что ребенок не всегда это может выразить словами.

Подробнее в видео.

# Психология # Здоровье

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