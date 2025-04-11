Как не перепутать лень и усталость? Объясняет психолог

Когда люди называют кого-то ленивым, они подразумевают, что с этим человеком происходит нечто ужасно неправильное, и он заслуживает всего плохого за свое безделье. Но понимаем ли мы, что это такое на самом деле? Разбираемся в программе «В поисках истины» на СТВ.

Алина Макаренко, детский психолог:

Большинство психологов сейчас склоняется к мнению, что такого понятия, как лень, в принципе не существует. То есть то, что принято называть ленью, – это защитная реакция организма, отсутствие мотивации или самая банальная усталость. Представьте, вы приходите с работы домой, ложитесь, и у вас нет сил даже дотянуться до пульта. Это не лень, это усталость. У детей проявляется она точно так же. То есть наш организм говорит нам: стоп, с меня хватит. У детей все то же самое. Единственное отличие в этом случае взрослого от ребенка в том, что ребенок не всегда это может выразить словами.