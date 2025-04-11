В чём заключается ложная любовь родителей к детям – мнение священника

Корни отсутствия цели – значит, и бессмысленности каких-то особых усилий и трудолюбия происходит из нашего детства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Во времена упомянутого сурового Средневековья ребенок считался не особым человеком, а просто маленьким взрослым. А значит, должен был добывать свой хлеб в силу своих возможностей, а нередко и через силу.

Да что там – еще в недавние советские времена в детской литературе прославлялись дети, которые даже в дошкольном возрасте умели полностью ухаживать за собой, активно помогали по дому, присматривали за младшими, ходили в магазин, то есть были вполне самостоятельными. Да еще моделировали самолеты, выпиливали лобзиком и шили одежду куклам. Сегодня победу празднует детоцентризм, и итогом чрезмерной заботы стали утерянные мечты. На другой стороне весов – родительское равнодушие.

Отец Виталий, настоятель прихода храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы:

Ребенок учится ходить, говорить, что-то делать. С самого детства он проявляет особую активность во всем, во всех отношениях. Ну, он нарисовал рисунок маме на 8 Марта, подарил. Мамочка посмотрела и говорит: сынок, ты больше не бери карандашики в руки, потому что это же что-то ужасное – мама не такая страшилка, как ты ее нарисовал. Мамочка, можно я тебе посудку помою? Она говорит: нет, сыночек, не надо, потому что ты прошлый раз так помыл, что мне пришлось все перемывать, лучше не трогай. Я сама все сделаю.