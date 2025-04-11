Психотерапевт: когда нет смысла в жизни – приходит лень

Как отмечают специалисты, отсутствие целей и мечтаний – бич современности! У новых поколений все чаще отсутствует высокий смысл жизни, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Как отмечают специалисты, отсутствие целей и мечтаний – бич современности! У новых поколений все чаще отсутствует высокий смысл жизни, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Вадим Разделовский, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:
Я как-то просто ради интереса, ко мне приходили пациенты, и я их целый месяц каждого спрашивал. А есть ли у него в жизни мечта, заветная мечта, цель, которую бы очень хотелось ему осуществить? На практике часто люди просто впадают в задумчивость. Нет какой-то высокой цели, сверхзадачи. Согласитесь, что заниматься интересным делом, тем, что ты действительно жаждешь... Лени при этом не будет. Человек будет проявлять максимум усилий, чтобы эту цель реализовать.
Вадим Разделовский:
А когда этой цели нет, человек живет в текучке повседневных дел. Ну да, иногда отмечаешь – хотелось бы немножко увеличить свое материальное благополучие. Человек понимает, что миллиардером, скорее всего, он уже не станет. Может поменять одну машину на другую, съездить в такой отель или немножко другой. Но принципиально ничто не меняется. И это человека расхолаживает. Тогда просто живет по принципу минимальных затрат силы и энергии.
Вадим Разделовский:
В Средние века было распространено, что человек высокого социального положения может и даже должен проводить часть жизни в праздности. Неслучайно у боярина были длинные-длинные рукава, в которых он просто не мог что-то делать. Отсюда пошла пословица «работать спустя рукава».
Или мы имеем дело с самой вершиной социально-средневековой пирамиды, с царем-батюшкой. Там вообще статья особая. Он должен был даже передвигаться по своему дворцу, чтобы его вели под руки. И вот когда было на Руси смутное время, междуцарствие, гибель Бориса Годунова, избранного царя, был Лжедмитрий первый, который выдал себя за сына Ивана Грозного.
И вот бояр очень смутило, что как-то он вел себя не по-царски. Он, например, не хотел спать после обеда, он ходил по дворцу и занимался разными делами, не говоря о том, чтобы его водили под руки и так далее. Это было не царское поведение. И бояр это очень сильно смущало.
Вадим Разделовский:
Даже современный человек. Допустим, он действительно ленится, сидит и бездумно смотрит в пространство. Но уверяю вас, если в эту минуту из кустов выйдет голодный медведь, лень сразу же куда-то испарится. Возможность для него резко исчезнет. Или, допустим, человек проснулся, испытывает чувство голода, но холодильника нет, магазина нет, нет даже огорода, нет даже сада. Если хочешь есть, надо идти еду добывать.
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