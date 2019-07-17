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Двухметровые львы из лозы появились в парке Подниколье в Могилёве

17 июля 2019 09:15
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Новости Беларуси. Двухметровые львы из лозы украсили парк Подниколье в Могилеве. На изготовление двух символов города на Днепре ушел месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двухметровые львы из лозы появились в парке Подниколье в Могилёве-1

Двухметровые львы из лозы появились в парке Подниколье в Могилёве-3

Сначала работники горводоканала сделали металлический каркас. Потом за работу взялись ученики и мастера экономического профессионально-технического колледжа. Они искусно оплели основы лозой.

Новые декоративные жители парка уже полюбились горожанам и гостям.

Двухметровые львы из лозы появились в парке Подниколье в Могилёве-6

Львы достойны отдельного уважения. Ведь такая красота вокруг, посмотрите!

Ухаживать за декоративными животными теперь будут могилевские озеленители. Названия у скульптур пока нет. Возможно, клички львам дадут сами горожане.

Двухметровые львы из лозы появились в парке Подниколье в Могилёве-9

Двухметровые львы из лозы появились в парке Подниколье в Могилёве-11

# Парки # общество # Фотофакт

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