Двухметровые львы из лозы появились в парке Подниколье в Могилёве

Новости Беларуси. Двухметровые львы из лозы украсили парк Подниколье в Могилеве. На изготовление двух символов города на Днепре ушел месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Двухметровые львы из лозы украсили парк Подниколье в Могилеве. На изготовление двух символов города на Днепре ушел месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сначала работники горводоканала сделали металлический каркас. Потом за работу взялись ученики и мастера экономического профессионально-технического колледжа. Они искусно оплели основы лозой.
Новые декоративные жители парка уже полюбились горожанам и гостям.
Львы достойны отдельного уважения. Ведь такая красота вокруг, посмотрите!
Ухаживать за декоративными животными теперь будут могилевские озеленители. Названия у скульптур пока нет. Возможно, клички львам дадут сами горожане.