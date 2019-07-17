Двухметровые львы из лозы появились в парке Подниколье в Могилёве

Новости Беларуси. Двухметровые львы из лозы украсили парк Подниколье в Могилеве. На изготовление двух символов города на Днепре ушел месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала работники горводоканала сделали металлический каркас. Потом за работу взялись ученики и мастера экономического профессионально-технического колледжа. Они искусно оплели основы лозой. Новые декоративные жители парка уже полюбились горожанам и гостям.