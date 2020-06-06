Александр Лукашенко: нельзя потерять промышленные точки. Найдутся инвесторы, с удовольствием придут в Могилёв и будут работать

Новости Беларуси. Окончание рабочей недели Александр Лукашенко по традиции проводит в регионах. 6 июня это Могилев. Президент в целом положительно оценил работы по развитию и благоустройству города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главе государства также доложили о социально-экономическом развитии области в целом. Отдельной темой доклада стал вопрос наведения порядка в Могилеве: это капитальный ремонт площади Славы, строительство новой школы на более чем тысячу мест и родильного дома.

Речь шла и о появившемся парке Подниколье. Пару лет назад здесь было заброшенное место. Сегодня на территории больше чем в 90 гектаров оборудовали вечный спуск с фонтанами, детской площадкой, фотозонами, тренажерами, проложили пешеходные и велосипедные дорожки. Проект будут развивать и дальше. Так, архитекторы планируют разместить в парке еще ресторанный комплекс, амфитеатр и аттракционы.

Ознакомился Президент и с планами города по строительству ряда объектов. В их числе – кардиохирургический корпус Могилевской областной больницы и поликлиники в районе Казимировка. Александр Лукашенко отметил, что работу по благоустройству города надо продолжать. Особое внимание Президент обратил на промышленную сферу, поручив провести ревизию производственных площадей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Молодец. Неплохо, но это еще отдельные зернышки, а сейчас это надо все объединить такой же красотой, как эти центры. Чтобы не отдельные были, а чтобы (комплекс – прим. ред.). Город должен быть красивым.

Я же говорил тебе три-четыре года назад, что мы привели все города в порядок, а Могилев отстал. Просто как-то даже неудобно было. Последним объектом, где нам надо было подтянуться, был Брест. К празднику Бреста мы и Брест привели серьезно в порядок. Поэтому сегодня областные центры… есть населению чем гордиться, это большое дело. И не стремитесь очень высокие здания строить. Земли у нас хватает, не надо строить высокие здания. Какое желание у человека жить на двадцатом или тридцатом этаже? Я думаю, что одиннадцать этажей, как это у нас обычно было, достаточно.