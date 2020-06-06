«Написала сама 15 лет назад. Я ещё была маленькой девочкой». Могилевчанка подарила Президенту картину

Новости Беларуси. Окончание рабочей недели Александр Лукашенко по традиции проводит в регионах. 6 июня это Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пройти мимо такой толпы Президент не мог. Возле монастыря собрались десятки людей. Это все те, кто знал о его приезде.

– Даришь?

– Да, конечно.

– Ты писала эту картину?

– Я написала сама 15 лет назад. Я еще была маленькой девочкой.

– 15 лет назад? Забираю во Дворец Независимости. Это особая будет картина.

– От души дарю.

– Спасибо тебе.