«Написала сама 15 лет назад. Я ещё была маленькой девочкой». Могилевчанка подарила Президенту картину

Новости Беларуси. Окончание рабочей недели Александр Лукашенко по традиции проводит в регионах. 6 июня это Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пройти мимо такой толпы Президент не мог. Возле монастыря собрались десятки людей. Это все те, кто знал о его приезде.
– Даришь?
– Да, конечно.
– Ты писала эту картину?
– Я написала сама 15 лет назад. Я еще была маленькой девочкой.
– 15 лет назад? Забираю во Дворец Независимости. Это особая будет картина.
– От души дарю.
– Спасибо тебе.
И эта история точно про искренность. Каждый, кто сегодня пришел сюда, сделал это от души и сердца. Ведь не зря есть такое, что за все говорят поступки – вот они.