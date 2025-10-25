Представители Мининформа и ведущих СМИ страны восстанавливают лес в Вилейском районе
«Дать лесу новую жизнь» – решили сотрудники Мининформа и ведущих СМИ страны. Вместо привычных микрофонов и камер вооружились граблями, лопатами и саженцами. И восстанавливали лесной массив в Вилейском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Место выбрано неслучайно. Раньше здесь был ельник, однако из-за жары деревья погибли и пришлось провести санитарную вырубку. Медиасообщество высадило почти 10 тысяч саженцев на территории почти в 6 гектаров. Теперь вместо пустыря здесь появились дубы, ели и ольхи.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
Самое главное, что мы наконец-то нашли возможность выбраться вот из этих кабинетов и на нормальную природу. Вот кто из вас осенью, реально, в конце октября выезжал вот так вот в лес и под дождем хоть немножко провел время? Когда вы это почувствуете, наверное, вы почувствуете, что жить она все-таки немножко в другом, и не только в кабинетной работе.
Отметим, что в «зеленой акции» участвовали и представители телекомпании СТВ. В сборной команде – корреспонденты, ведущие и операторы.
Ольга Шерстнева, ведущая СТВ:
Погода, конечно, сегодня не шепчет, идет ливень, дождь, но мы рады помочь и высадить лес. И на самом деле очень круто, что сюда приехало столько много нашего коллектива. Это даже сплочает как-то.
Виктория Маркевич, ведущая СТВ:
Мы, несмотря на такую погоду, несмотря на то, что сейчас достаточно рано, еще за 100 километров от столицы высаживаем лес и тем самым сохраняем наше природное богатство нашей страны и оставляем наследие потомкам.