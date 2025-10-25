Представители Мининформа и ведущих СМИ страны восстанавливают лес в Вилейском районе

«Дать лесу новую жизнь» – решили сотрудники Мининформа и ведущих СМИ страны. Вместо привычных микрофонов и камер вооружились граблями, лопатами и саженцами. И восстанавливали лесной массив в Вилейском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место выбрано неслучайно. Раньше здесь был ельник, однако из-за жары деревья погибли и пришлось провести санитарную вырубку. Медиасообщество высадило почти 10 тысяч саженцев на территории почти в 6 гектаров. Теперь вместо пустыря здесь появились дубы, ели и ольхи.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

Самое главное, что мы наконец-то нашли возможность выбраться вот из этих кабинетов и на нормальную природу. Вот кто из вас осенью, реально, в конце октября выезжал вот так вот в лес и под дождем хоть немножко провел время? Когда вы это почувствуете, наверное, вы почувствуете, что жить она все-таки немножко в другом, и не только в кабинетной работе.

Отметим, что в «зеленой акции» участвовали и представители телекомпании СТВ. В сборной команде – корреспонденты, ведущие и операторы.

Ольга Шерстнева, ведущая СТВ:

Погода, конечно, сегодня не шепчет, идет ливень, дождь, но мы рады помочь и высадить лес. И на самом деле очень круто, что сюда приехало столько много нашего коллектива. Это даже сплочает как-то.