Головченко и Мишустин проводят переговоры в Москве

Взаимная торговля товарами и услугами между Беларусью и Россией в 2023 году превысила 53 миллиарда долларов и показала рост на 6,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Положительные тенденции сохраняются и в первые месяцы 2024-го. Это констатировал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на переговорах с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Стороны подчеркнули необходимость четко договориться в вопросах импортозамещения. Россия и Беларусь поступательно укрепляют интеграцию, несмотря на усиливающееся санкционное давление.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Повестка нашего сотрудничества как никогда насыщенная и многогранная. Действительно очень часто в последнее время происходят встречи на высшем уровне. На днях завершился очередной визит Президента Беларуси в Российскую Федерацию, проведены обстоятельные переговоры лидеров двух стран, по итогам которых нам даны поручения соответствующие для их решения на правительственном уровне. И я не устану повторять, уважаемый Михаил Владимирович, что мы очень успешно работаем на внутреннем и внешнем контуре, несмотря на все те вызовы, с которыми сталкиваются и Российская Федерация, и Республика Беларусь.