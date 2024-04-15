Головченко и Мишустин проводят переговоры в Москве

Взаимная торговля товарами и услугами между Беларусью и Россией в 2023 году превысила 53 миллиарда долларов и показала рост на 6,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Взаимная торговля товарами и услугами между Беларусью и Россией в 2023 году превысила 53 миллиарда долларов и показала рост на 6,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Положительные тенденции сохраняются и в первые месяцы 2024-го. Это констатировал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на переговорах с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Стороны подчеркнули необходимость четко договориться в вопросах импортозамещения. Россия и Беларусь поступательно укрепляют интеграцию, несмотря на усиливающееся санкционное давление.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Повестка нашего сотрудничества как никогда насыщенная и многогранная. Действительно очень часто в последнее время происходят встречи на высшем уровне. На днях завершился очередной визит Президента Беларуси в Российскую Федерацию, проведены обстоятельные переговоры лидеров двух стран, по итогам которых нам даны поручения соответствующие для их решения на правительственном уровне. И я не устану повторять, уважаемый Михаил Владимирович, что мы очень успешно работаем на внутреннем и внешнем контуре, несмотря на все те вызовы, с которыми сталкиваются и Российская Федерация, и Республика Беларусь.
Ожидается, что по итогам переговоров будут подписаны сразу три важных белорусско-российских документа о сотрудничестве. Касаются они авиастроения, признания электронной подписи. Также будет рассмотрен комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной активности в наших странах. В последнее время союзное строительство набрало поистине рекордные темпы. При этом Президенты двух стран регулярно обсуждают двустороннюю повестку, как при личных встречах, так и по телефону.