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Головченко и Мишустин проводят переговоры в Москве

15 апреля 2024 13:55
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Взаимная торговля товарами и услугами между Беларусью и Россией в 2023 году превысила 53 миллиарда долларов и показала рост на 6,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Головченко и Мишустин проводят переговоры в Москве-1

Положительные тенденции сохраняются и в первые месяцы 2024-го. Это констатировал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на переговорах с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Стороны подчеркнули необходимость четко договориться в вопросах импортозамещения. Россия и Беларусь поступательно укрепляют интеграцию, несмотря на усиливающееся санкционное давление.

Головченко и Мишустин проводят переговоры в Москве-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Повестка нашего сотрудничества как никогда насыщенная и многогранная. Действительно очень часто в последнее время происходят встречи на высшем уровне. На днях завершился очередной визит Президента Беларуси в Российскую Федерацию, проведены обстоятельные переговоры лидеров двух стран, по итогам которых нам даны поручения соответствующие для их решения на правительственном уровне. И я не устану повторять, уважаемый Михаил Владимирович, что мы очень успешно работаем на внутреннем и внешнем контуре, несмотря на все те вызовы, с которыми сталкиваются и Российская Федерация, и Республика Беларусь.

Головченко и Мишустин проводят переговоры в Москве-7

Ожидается, что по итогам переговоров будут подписаны сразу три важных белорусско-российских документа о сотрудничестве. Касаются они авиастроения, признания электронной подписи. Также будет рассмотрен комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной активности в наших странах. В последнее время союзное строительство набрало поистине рекордные темпы. При этом Президенты двух стран регулярно обсуждают двустороннюю повестку, как при личных встречах, так и по телефону.

# Беларусь-Россия # Экономика # Роман Головченко # Михаил Мишустин

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