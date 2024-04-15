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Гитлеровцы называли его «бандитом №1»! Рассказываем о судьбе и подвигах легендарного Батьки Миная

15 апреля 2024 16:57
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Суровые годы Великой Отечественной войны выдвинули целую плеяду по-настоящему ярких и сильных личностей, которые возглавили общенародную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из выдающихся организаторов партизанского движения в Беларуси – Герой Советского Союза Минай Филиппович Шмырев. Гитлеровцы называли его «бандитом номер один» и в отместку за стойкое сопротивление расстреляли детей легендарного комбрига.

О судьбе и боевых подвигах Батьки Миная расскажет Александра Ходюкова.

Гитлеровцы называли его «бандитом №1»! Рассказываем о судьбе и подвигах легендарного Батьки Миная-1

Александра Ходюкова:
Улица Шмырева расположена в Первомайском районе Витебска. Ее протяженность всего лишь 800 метров, застроена преимущественно одноэтажными домами, также здесь расположены общеобразовательная школа и училище олимпийского резерва. В честь командира 1-й Белорусской партизанской бригады, Героя Советского Союза Миная Филипповича Шмырева, который, к слову, жил поблизости на Крупском переулке, улица была названа в 1964 году.

Гитлеровцы называли его «бандитом №1»! Рассказываем о судьбе и подвигах легендарного Батьки Миная-3

Родился Минай Шмырев 23 декабря 1891 года в деревне Пунище Витебской области. В армию был призван в 1913 году. Участвовал в Первой мировой войне. Там был удостоен трех георгиевских крестов и двух медалей. В 1918-м Шмырев вступил добровольцем в Красную армию и сражался против белогвардейцев. Спустя три года на родине возглавил отряд по борьбе с бандитизмом. Летом 1941-го, будучи директором картонной фабрики, собрал один из первых в Беларуси партизанский отряд. В районе хутора Самохвалиха бойцы открыли огонь по отдыхающим фашистам. Тогда были убиты и ранены 30 немецких солдат.

С июля по сентябрь на счету «минаевцев» – 27 боев, 40 единиц уничтоженной техники, 8 подорванных мостов. Около 100 партизан сражались плечом к плечу с Батькой Минаем. Именно так за принципиальность и доброту они называли своего командира.

Гитлеровцы называли его «бандитом №1»! Рассказываем о судьбе и подвигах легендарного Батьки Миная-5

Из стенограммы разговора Миная Шмырева с политруком Иваном Шкадаревичем:
Завез я в лес и папирос, и муки, причем муки было очень много, тонн 60. То, что мне для отряда было нужно, я раздал населению, рабочим, по 25 килограммов на душу раздавал. Раздавал я кооперативную муку, потому что работники кооперации поубегали и все кинули.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # Александра Ходюкова

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