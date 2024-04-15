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Минсельхозпрод: сев ранних яровых зерновых планируется закончить на этой неделе

15 апреля 2024 16:53
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Новости Беларуси. Несмотря на снижение температуры, сев ранних яровых зерновых планируют закончить в Беларуси уже на нынешней неделе. Такую уверенность высказали в Минсельхозпрод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минсельхозпрод: сев ранних яровых зерновых планируется закончить на этой неделе-1

В 2024 году аграрии смогли раньше приступить к работе. Однако в последнюю неделю температурный режим немного понизился, часто идут дожди. Все это повлияло на темпы. Вместе с тем южные регионы уже завершают сев ранних яровых. В частности, это Брестская, Гродненская и Минская области.

Минсельхозпрод: сев ранних яровых зерновых планируется закончить на этой неделе-4

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
По началу всех работ, включая подкормку, мы практически на три недели раньше приступили к выполнению весенних полевых работ. Яровой же сев необходимо произвести на площади 2 миллиона 360 тысяч гектаров. Это немного меньше, нежели в предыдущем году, обусловлено тем, что лучше сохранность озимых в текущую зимовку.

Параллельно аграрии ведут сев других культур. Так, до 9 мая нужно полностью заложить урожай свеклы, льна, кукурузы и картофеля.

# Посевная кампания # общество # Николай Лёшик

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