Председатель ГПК посетил Белыничскую вспомогательную школу-интернат. Что он пожелал детям?

Новости Беларуси. По всей стране дети с особенной судьбой в эти дни ожидают исполнения новогодних желаний, и они обязательно сбудутся. Военнослужащие также присоединились к благотворительной акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По всей стране дети с особенной судьбой в эти дни ожидают исполнения новогодних желаний, и они обязательно сбудутся. Военнослужащие также присоединились к благотворительной акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председатель Госпогранкомитета посетил Белыничскую вспомогательную школу-интернат. На свою малую родину Анатолий Лаппо приехал с подарками для ребят и сертификатом для улучшения учебно-материальной базы. В 2020 году пограничники посещают более четырех десятков школ и интернатов по всей Беларуси.
Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Что пожелать детям? Конечно, счастья и улыбок, чтобы новогодние дни у них постоянно продолжались, потому что детство летит очень быстро.
Ольга Чемоданова: неважно, где находятся дети, очень важна та атмосфера, которую создают взрослые
Александр Мамченко, директор ГУО «Белыничская вспомогательная школа-интернат»:
У нас начались мероприятия еще на прошлой неделе, 24-го числа. Сейчас эта акция продолжается, и, в принципе, на этом она не закончится, продолжится и после новогодних праздников. Обещали приехать и волонтеры, и еще различные люди, которым не безразлична судьба наших детей.