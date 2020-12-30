Председатель ГПК посетил Белыничскую вспомогательную школу-интернат. Что он пожелал детям?

Новости Беларуси. По всей стране дети с особенной судьбой в эти дни ожидают исполнения новогодних желаний, и они обязательно сбудутся. Военнослужащие также присоединились к благотворительной акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Госпогранкомитета посетил Белыничскую вспомогательную школу-интернат. На свою малую родину Анатолий Лаппо приехал с подарками для ребят и сертификатом для улучшения учебно-материальной базы. В 2020 году пограничники посещают более четырех десятков школ и интернатов по всей Беларуси.

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:

Что пожелать детям? Конечно, счастья и улыбок, чтобы новогодние дни у них постоянно продолжались, потому что детство летит очень быстро. Ольга Чемоданова: неважно, где находятся дети, очень важна та атмосфера, которую создают взрослые