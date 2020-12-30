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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Эмомали Рахмоном

30 декабря 2020 10:38
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Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Эмомали Рахмоном-1

Главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом, обсудили наиболее актуальные вопросы в сфере развития двусторонних отношений, а также ситуацию с пандемией COVID-19. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон договорились проработать график возможных встреч на ближайшее время.

# Беларусь-Таджикистан # общество # Александр Лукашенко # Эмомали Рахмон # Фотофакт

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