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Губернаторская ёлка в Витебске собрала 950 детей. Что рассказывают участники?

30 декабря 2020 08:40
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Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает дарить новогоднее настроение маленьким белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернаторская ёлка в Витебске собрала 950 детей. Что рассказывают участники?-1

Большой праздник собрал в Витебске самых успешных и заслуженных ребят со всего северного региона. Более 900 школьников и кадетов – победители и призеры олимпиад, творческих и спортивных состязаний, дети из многодетных семей. Праздничная атмосфера царила почти с порога концертного зала «Витебск», где работали фотозоны. Кульминацией праздника стал мюзикл «Питер Пэн».

Губернаторская ёлка в Витебске собрала 950 детей. Что рассказывают участники?-4

Анастасия Савчук, учащаяся Витебского кадетского училища:
Очень радостно попадать сюда, потому что веселье, ощущение особенно новогоднего настроения. Мы хоть уже и взрослые, но все равно придерживаемся каких-то детских, можно сказать, обычаев. Чтобы все было хорошо, все были здоровы, естественно, все загадывают желания.

Губернаторская ёлка в Витебске собрала 950 детей. Что рассказывают участники?-7

Камилла Онискевич, учащаяся гимназии №1 Новополоцка:
Впечатления потрясающие, очень волнительно, но я в предвкушении. Уже все так украшено, и прямо праздником пахнет.

Губернаторская ёлка в Витебске собрала 950 детей. Что рассказывают участники?-10

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:
Мы с дорогой душой, от всего сердца, взрослые, хотим, чтобы праздник состоялся, чтобы детки, которые сегодня будут присутствовать на новогодней елке, донесли эту радость, радость счастья, радость Нового года для всех своих друзей, для близких, для братиков и сестричек.

Губернаторская ёлка в Витебске собрала 950 детей. Что рассказывают участники?-13

Также детей познакомили с работой лучших школ и колледжей Витебска. А это поможет сделать профессиональный выбор в будущем.

# Новый год # общество # Анастасия Савчук # Камилла Онискевич # Николай Шерстнев # Фотофакт

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