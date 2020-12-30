Губернаторская ёлка в Витебске собрала 950 детей. Что рассказывают участники?

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает дарить новогоднее настроение маленьким белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой праздник собрал в Витебске самых успешных и заслуженных ребят со всего северного региона. Более 900 школьников и кадетов – победители и призеры олимпиад, творческих и спортивных состязаний, дети из многодетных семей. Праздничная атмосфера царила почти с порога концертного зала «Витебск», где работали фотозоны. Кульминацией праздника стал мюзикл «Питер Пэн».

Анастасия Савчук, учащаяся Витебского кадетского училища:

Очень радостно попадать сюда, потому что веселье, ощущение особенно новогоднего настроения. Мы хоть уже и взрослые, но все равно придерживаемся каких-то детских, можно сказать, обычаев. Чтобы все было хорошо, все были здоровы, естественно, все загадывают желания.

Камилла Онискевич, учащаяся гимназии №1 Новополоцка:

Впечатления потрясающие, очень волнительно, но я в предвкушении. Уже все так украшено, и прямо праздником пахнет.

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:

Мы с дорогой душой, от всего сердца, взрослые, хотим, чтобы праздник состоялся, чтобы детки, которые сегодня будут присутствовать на новогодней елке, донесли эту радость, радость счастья, радость Нового года для всех своих друзей, для близких, для братиков и сестричек.