Представитель католической церкви в Беларуси: незалежна ад таго, якой мы нацыянальнасці, веравызвання, гэта нашыя браты і сёстры

Новости Беларуси. Руководители ведущих религиозных конфессий Беларуси от лица христиан, мусульман и иудеев взывают к совести причастных к коллапсу на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иосиф Станевский, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси:

Незалежна ад таго, якой мы нацыянальнасці, веравызвання, якога мы колеру скуры, гэта нашыя браты і сёстры. Асабліва, калі глядзім на маленькіх дзяцей і жанчын, яны патрабуюць дапамогі. І больш таго, гэта сцэна нам блізкая праз тое, што мы ўжо незадоўга распачнём літургічны перыяд Адвэнт. Гэта падрыхтоўка да свята Божага Нараджэння. А як было, мы ведаем, што калі прыйшоў час Марыі нарадзіць, яны не маглі знайсці месца. Людзі былі закрытыя, не маглі прыняць. Таму Бог прыходзіць да чалавека як дзіця.

Читайте также:

«Проявят милосердие к этим беженцам». Муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси призвал помочь людям на границе

«Это беда не только кого-то там или кто-то из какой-то страны». Главный раввин прокомментировал ситуацию с беженцами

Митрополит Вениамин о ситуации с беженцами: «Важно всем, кто может влиять на этот процесс, посодействовать людям»